MangiatoiaUdine Exxx…Polzive!!! La citta brucia e scadono le cambiali a Fontanini: Del Longo e Finco ammettono ai bonus-progressioni i 7 ufficiali abusivi. Esclusivo

Circa 200 candidati del comune di Udine sono stati ammessi alle progressioni economiche orizzontali. Fra questi anche i 7 ufficiali senza concorso 〈Dri, Cossero, Fain, Florio, Petri, Verettoni e Stafuzza〉 che tirano le mesate grazie a un magheggio tutto friulano. Per loro, malgrado la città sia ormai in balìa dei furfanti, sono previste le progressioni che valgono circa 1.500-2.000 euri-anno in più. Sono le cambiali in scadenza che Fontanini ha firmato 〈simbolicamente〉 con i capataz di via Girardini. L’accordo era: noi ti votiamo ma devi chiamare un dirigente a noi gradito e che non ci rompa il giocattolo. Detto, fatto. Fontanini ha vinto per un pelo, ha chiamato Eros Del Longo, uno che non si fa problemi a fare la marionetta per conto dei ganassa friulani e gli agenti fanno la bella vita. Paga Pantalone mentre la città brucia. Così, da via Girardini, è partito l’ordine di scrematura dei nomi da ammettere ed escludere. Giacchè le risorse scarseggiano, per via del pagamento degli arretrati ai 7 semiufficiali senza concorso, la selezione è stata rigida e molti agenti sono rimasti esclusi dal meritato premio assegnato agli ufficiali imboscati. La ruffianaggine conta e i premi sono piovuti. L’improbabile segretaria Finco firma.