VeleniFriulani Exxx…Polzive!!! La chimica Caffaro di Torviscosa aveva creato un danno ambientale a Torviscosa (Ud): condannata dall’Europa al risarcimento di 453 milioni di euro.

Ne dà notizia l’Ansa ma su queste pagine ne avevamo scritto fin dal 2022 della questione ambientale della Caffaro. Oggi arriva la sentenza della Corte di giustizia europea che ha condannato l’ex industria chimica a pagare 453 milioni di euro allo Stato italiano per danno ambientale. I giudici europei hanno stabilito che “una scissione societaria non può essere un mezzo per sottrarsi alle conseguenze degli illeciti commessi da un’impresa, a spese dello Stato o di altri soggetti”. Da qui la condanna nei confronti di LivaNova, la multinazionale nella quale è confluita Sorin Spa (ex Snia) con tutti i suoi utili e profitti derivati anche dall’attività della Caffaro di Brescia. Si tratta di un risarcimento da oltre 453 milioni di euro non solo per l’avvelenamento registrato a Brescia, ma anche a Torviscosa (Udine) e Colleferro (bacino del Fiume Sacco).