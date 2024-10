FurioTellurio Exxx…Polzive!!! Grazie al nuovo stadio di Udine la Figc, dopo l’Italia, vuole portare le finali di Nations League. Chi è stato l’artefice della sua realizzazione? L’illuminista Furio Honsell.

Lo ha detto e ripetuto al forum del Messaggero Veneto Gabriele Gravina leader della Figc «la Nazionale tornerà presto in Friuli Venezia Giulia anche per ambiziosi progetti con la Regione, dall’idea di organizzare il 14 agosto 2025 la Supercoppa Europea o portare le finali di Nations League, fino alle partite degli Europei 2032, con tanto di progetto di ampliamento del Bluenergy Stadium a 30 mila posti». Aggiungendo pure, ma qui si può discutere: «Il calcio deve essere sempre portatore di pace e valori». Quali valori? caro presidente? quelli delle società di calcio ostaggio di organizzazioni criminali? oppure del caso di Michael Liguori attaccante del Padova condannato a tre anni e quattro mesi per violenza sessuale? Suvvia. Tornando a Udine, alla partita di ieri, alla ribalta nazionale del Friuli e alla parole di Gravina occorre considerare che se il capoluogo friulano è al centro degli interessi nazionali del calcio il merito va dato allo stadio vero gioiello invidiato da tutte le società. Ma chi è stato colui che, quasi da solo e con l’opposizione (centrodestra) ferocemente contro, è riuscito a condurre la trattativa con la famiglia Pozzo? Nel 2013 l’operazione veniva sottoscritta in questi termini: durata della concessione del diritto di superficie di 99 anni, per un canone complessivo di 4,455 milioni di euro. Nei lavori di ristrutturazione e ammodernamento dell’impianto l’Udinese investirà complessivamente 31 milioni di euro. Inoltre l’operazione Friuli ha permesso al Comune di risparmiare oltre un milione di euro l’anno, «cifra spesa soltanto per mantenere la struttura a norma – ha precisato Honsell –. In più la società bianconera pagherà un affitto parametrato ai canoni Istat e il Comune manterrà l’uso della struttura per alcuni giorni l’anno». La soluzione venne salutata con favore anche dall’allora vicesegretario del Pd, Enrico Letta. «Il modello Friuli fa scuola anche in campo normativo perché qui c’è un accordo fra privato e pubblico». Per una sorta di nemesi storica (oggi Honsell si oppone al patrocinio del suo comune alla partita); il facilitatore dell’ingarbugliato contenzioso Pozzo- municipio di Udine che ha portato alla realizzazione di uno degli stadi più all’avanguardia d’Italia è il consigliere regionale di Open Sinistra Fvg Furio Honsell già sindaco di Udine dal 2008 al 2018 e ospite fisso a “Che tempo che fa” di Fabio Fazio. Che ricorda: «Grande soddisfazione per aver trovato una società seria con un presidente che tutto il mondo ci invidia. L’Udinese e la famiglia Pozzo hanno dimostrato il loro grande amore non solo per il calcio, ma anche per la nostra città e per il Friuli. Anche perché al di là dell’estrema importanza di quest’opera, in un momento in cui la nostra regione è messa a dura prova dalla crisi economica questo investimento porterà certamente centinaia di posti di lavoro». All’opposizione non resta che trastullarsi sui patrocinii.