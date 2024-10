OrazioRingrazio Exxx…Polzive!!! RiccardiAhug annuncia l’apertura delle case di comunità ma manca il personale per riempirle. Ci pensa il ministro Schillaci: Porterò infermieri dall’India all’Italia, serviranno per tamponare la carenza attuale. Ahug! arriva Kociss in corsia.

L’assessore alla sanità delegato da Forza Italia a occuparsi in regione del terzo mandato per sé e i suoi colleghi si trova in mano la patata bollente del personale sanitario. Gli annunci propagandisti non mancano ma da Roma arriva la beffa. Afferma il sanitario fine-corsa Riccardi: «Nel corso del 2025 prevediamo l’apertura di alcune Case di comunità che daranno risposta territoriale alle esigenze di salute. Lo potremmo fare anche e soprattutto grazie a una forte alleanza con i medici di medicina generale». E gli infermieri dove si trovano? anche alla luce del clamoroso caso, ancora irrisolto, dell’esubero di personale del 118 triestino rispetto agli altri presidi di Pronto Soccorso dell’area. Tuttavia, rispetto alle case di comunità alcuni dettagli li rende pubblici il ministro Schillaci. E sono clamorosi: «In Italia mancano almeno 65mila infermieri. In Europa e anche tra i Paesi Ocse siamo tra quelli che ne hanno di meno. Ne mancano anche più dei medici anche perché molti vanno all’estero, mentre sempre meno si iscrivono al corso di laurea, soprattutto a causa di stipendi troppo bassi. Ecco perché il ministro della Salute Orazio Schillaci ha rotto gli indugi annunciando a brevissimo la firma di un protocollo con il Governo indiano per portare infermieri dall’India all’Italia: “Serviranno per tamponare la carenza attuale, soprattutto per lanciare la Sanità territoriale”, ha detto il ministro. Entro il 2026 apriranno infatti circa 1.400 case di Comunità grazie ai fondi del Pnrr, ma manca il personale sanitario per riempirle». Dal canto suo il “sanitario fine-corsa” si arrampica dove può e rispetto all’apertura delle Comunità in Friuli VG, replica: «Dopo l’accordo nazionale, procederemo adesso con quello integrativo regionale» e pone l’accento “sull’importanza dell’integrazione socio sanitaria e sulla riorganizzazione del sistema salute sul territorio, ormai ineludibile per dare risposte appropriate, sostenibili ed efficaci alle comunità». Di quale integrazione parla Riccardi? Quella del soccorso indiano di Schillaci? Ribadisce il ministro: «Abbiamo definito i dettagli operativi per arrivare alla definizione di un protocollo finalizzato a far arrivare in Italia infermieri indiani». L’annuncio è stato dato dal ministro nella conferenza stampa a conclusione del G7 Salute ad Ancona, dopo aver avuto un incontro bilaterale con la vice-ministra indiana ospite al G7. Gli infermieri indiani, ha spiegato il ministro, «dovranno imparare l’italiano e per questo si stanno predisponendo delle piattaforme online oltre che dei corsi all’università. Siamo ai dettagli finali – ha aggiunto -. Abbiamo scelto gli infermieri dall’India perchè hanno dei diplomi di qualità che possono essere riconosciuti dal nostro sistema. In breve avremo un protocollo operativo che ci permetterà di tamponare l’attuale carenza di infermieri». In manovra proprio di fronte alla carenza del personale dovrebbe essere finanziato anche un piano da 30mila assunzioni. «A mancare – ha aggiunto Schillaci – sono soprattutto gli infermieri». Il Pnrr investe infatti circa 7 miliardi per la telemedicina, le cure a casa e le nuove strutture sul territorio come le Case e gli ospedali di comunità che stanno già aprendo in tutte le Regioni e in particolare in Friuli VG. Chi sono i friulani interessati alla golosissima “greppia” della Telemedicina? Piatto ricco mi ci ficco. Le Case di Comunità dovranno essere completate entro la metà del 2026. Forniranno cure extra ospedale: quelle non urgenti o destinate ai malati cronici, soprattutto anziani. Da qui la necessità di personale infermieristico anche dall’India. Ahug! Kociss arriva in corsia. Ahug!!