SanitàFvg Exxx…Polzive!!! UilFpl e Nursind annunciano uno storico accordo in Asugi sulle indennità di Pronto soccorso: Stanziati oltre 2 milioni e 600 mila euri. Stop alla fuga di personale. Figuraccia atomica di Cgil Cisl e Fials. Da che parte stanno?

Si tratta di un accordo storico, riconosciuto, per la sua completezza, da tutto il personale sanitario del Friuli VG che ha lasciato a bocca aperta i diretti interessati. Le due sigle UilFpl e Nursind hanno annunciato di aver firmato l’intesa con l’Azienda sanitaria giuliano isontina (DG Poggiana) sulle indennità di Pronto Soccorso per l’anno 2022/23 e 24. L’impegno di spesa è significativo: oltre 2milioni e 600mila euri. La soddisfazione dei segretari generali Stefano Bressan (Uil Fpl) e Luca Petruz (Nursind) è duplice poiché l’accordo “è frutto di tutta una serie di lunghe vertenze e mobilitazioni che hanno portato a questi risultati e scongiurato il pericolo che prendessero forma le proposte di Cgil, Cisl e Fials ovvero quelle che sostengono coloro che si mettono in servizio per 12 giornate al mese e 12 ore al 118 di Trieste. Proposte inaccettabili destinate a creare un forte smarrimento fra i lavoratori del servizio sanitario friulano. A quale rapporto di impiego lavoratori-chiamate è giustificata la proposta di Cgil-Cidl e Fials? va ricordato a che a Trieste il 118 gode del supporto esterno della Sogit, pertanto risulta evidente uno scandaloso favoritismo per la “conca del golfo” (Ts) in esubero di personale verso le altre aziende che soffrono la mancanza di infermieri. Sul punto, a proposito delle ore lavorate dal personale al 118 di Trieste sono state registrate segnalazioni all’Ispettorato del Lavoro. Ma ciò che più scandalizza è il fatto che la “conca” sia costantemente allergica ai trasferimenti. In AsuFc, il personale passa da Tolmezzo a Udine o da San Daniele a Palmanova. Fino ad oggi non ci sono notizie di trasferimenti di personale in eccesso a Trieste verso Gorizia o Monfalcone. Ci auguriamo che il futuro DG prenda atto di queste sbilanciature. Va detto che l’accordo irresponsabile sostenuto da Fials, Cisl e Cgil avrebbe penalizzato tutti i lavoratori dei Pronti Soccorso in capo ad Asugi a vantaggio della già cospicua dotazione di personale nel 118 di Trieste. In quanto all’accordo, i due segretari generali Stefano Bressan (UIlFpl) e Luca Petruz (Nursind) ribadiscono: «Li abbiamo bloccati e assegnato le indennità con un accordo triennale primo in italia come somme distribuite a persona ed al merito si base oggettiva (accessi al pronto soccorso). Una proposta che avrebbe penalizzato ulteriormente gli operatori di tutti i Ps di Asugi e favorito in modo vergognoso la “Conca” del 118 di Trieste. Questo scandalo siamo riusciti a ribaltarlo in extremis, siamo attenti alle istanze concrete dei lavoratori e meno ai bluff cui ci hanno abituato le tre sigle nel caso dell’Asugi. Ultima azienda a livello Regionale ad aver sottoscritto l’accordo per l’erogazione delle risorse che potevano essere riconosciute molto prima a tutti gli operatori ma a causa della linea di alcune organizzazioni sindacali che intende tutelare unicamente i propri interessi campanilistici a discapito della meritocrazia e della professionalità siamo arrivati a ottobre 2024. UilFpl e Nursind ricordano: Lo stanziamento economico risulta molto importante specialmente per gli anni 2023-2024: esercizio 2022 importo: € 435.977,98 al netto degli oneri riflessi; esercizio 2023 importo: € 874.754,69 al netto degli oneri riflessi; esercizio 2024 importo: € 1.341.733,95 al netto degli oneri riflessi; Questa è una vera spallata nei confronti della fuga del personale dei Pronto Soccorso andando a riconoscere delle quote economiche molto importanti che possono superare anche i € 10.000 a infermiere. Ricordiamo che i fondi stanziati al Friuli Venezia Giulia per l’anno 2022 dopo un lungo confronto sindacale con l’assessorato, durato per molti mesi a causa delle posizioni contrastanti delle sigle sindacali sui criteri di ripartizione, alla fine aveva portato l’Assessore a scegliere di accogliere le proposte di UIL FPL e NURSIND prendendo in considerazione il numero di accessi dei Pronti Soccorso come espressione dei maggiori carichi di lavoro che caratterizzano le diverse realtà, e differenziando gli importi delle indennità per profili professionali, un tanto per valorizzare competenze e professionalità degli operatori. Mentre altre Organizzazioni Sindacali avevano chiesto di ripartire i fondi esclusivamente per teste indirizzando maggiori risorse proprio nelle realtà con maggior personale, e uniformando gli importi delle indennità senza distinzione tra profili, andando quindi a penalizzare gli operatori afferenti ai Pronto Soccorso Regionali. Siamo disgustati dalle politiche campaniliste a discapito della meritocrazia di alcuni sindacati, che hanno dimenticato le realtà più sofferenti e svenduto i dipendenti afferenti”.