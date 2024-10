ItaliaIsraele Exxx…Polzive!!! Guerriglia urbana per una partita di calcio. Disagi a Udine blindata, cittadini impauriti. I responsabili del caravanserraglio dovranno rispondere dei costi. I sindacati diffidano Prefetto, Fedriga, Questore e Sindaco per la mancanza di dotazioni adeguate agli agenti della polizia locale.

La circolare è stata inviata oggi dalle Oss. Sapol e Cisal a tutte le autorità della regione in merito all’impiego degli agenti di polizia locale durante la partita Italia-Israele. Si diffidano gli organi in indirizzo per la MANCANZA DOTAZIONE DPI – SICUREZZA OPERATORI ed è stata RICHIESTA CONVOCAZIONE URGENTE. La scrivente Organizzazione Sindacale ha avuto informazione da parte di appartenenti al Comando di Polizia Locale di Udine di una possibile situazione di pregiudizio del Personale della polizia locale, secondo ordinanza del Questore, verrà impiegata in “servizi di specifica competenza” per l’esecuzione di varie manifestazioni da svolgersi in Udine quali la partita di calcio “Italia – Israele”, un corteo pro Palestina, la presentazione di vari progetti innovativi di alcune Start-Up israeliane. Situazioni simili, nelle scorse settimane, hanno visto il generarsi di gravi problemi di sicurezza. Il ruolo della polizia locale nella gestione delle manifestazioni in parola, nonostante lo svolgimento di “servizi di specifica competenza” rischia di dover comprendere attività esposte a particolare rischio: la presenza degli operatori in “luoghi caldi” lo espone ipso facto a rischi similari ai colleghi delle forze dell’ordine in servizio di O.P. In tale contesto, si veniva a conoscenza che il Comando di Polizia Locale di Udine non possieda sufficienti dotazioni per fornire tutto il personale, che si suppone possa essere impiegato, dei necessari DPI (dispositivi protezione individuale): scudi O.P., specifici caschi di protezione, tute O.P. con imbottiture e paracolpi, guanti imbottiti, sfollagente, ecc. Il personale, seppur già impiegato in servizi simili come manifestazioni sportive e partite di calcio serie A, non è opportunamente formato per contrastare fenomeni di particolare violenza o scontri urbani che si potrebbero, ragionevolmente, concretizzare. Gli operatori della Locale infatti non condividono tipologia d’attrezzature con le forze dell’ordine (es. mezzi blindati, lacrimogeni, maschere antigas, ecc.), non ne conoscono dinamiche d’ingaggio che non possono improvvisare (es. cariche di polizia, creazione di barriere, spostamenti di gruppo, ecc.). La scrivente OO.SS., per le problematiche sopra espresse, preoccupata per il rischio eccessivo al quale verrebbe ad esporsi il personale di polizia locale, DIFFIDA il Comune di Udine a non disporre per l’impiego di proprio personale di polizia locale in situazioni di particolare rischio e per aliquote di personale superiori alle reali capacità di fornitura delle specifiche dotazioni tecniche di sicurezza, CHIEDE con cortese urgenza un incontro con il Prefetto per discutere delle difficoltà sopra elencate. In attesa di vostro cortese riscontro, si coglie l’occasione per inviare i nostri migliori saluti. Cordialmente p. la segreteria SAPoL FVG aderente CISAL Enti Locali FVG.