VeleniFriulani Exxx…Polzive!!! Il sindaco di Pocenia (Ud) irritato per la fuga di notizie sul progetto del deposito rifiuti pericolosi scoperto da Leopost. La documentazione era stata presentata un mese fa.

A Pocenia (Ud) si sente odore di intrecci affaristici spaventosi dietro l’operazione Execo di Teolo (Pd), la ditta veneta che ha presentato le documentazioni in comune per realizzare, a pochi metri dalle abitazioni di via Bassi, uno stabilimento di stoccaggio e parziale lavorazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi. Compreso il recupero di circa 100 quintali di amianto all’anno. Chi c’è dietro l’operazione dell’ex segheria di via Locatelli? I sospetti, ma sono solo dei sospetti, conducono a uno studio di geometri della zona imparentato con il sindaco che di mestiere fa l’agente immobiliare. Ieri, Sirio Gigante, irritato per la fuga di notizie, ha consegnato in rete una replica disordinata e incompleta sul progetto dell’azienda che vorrebbe impestare la zona. Il 6 aprile scorso la Execo di Teolo (Pd) aveva inoltrato al comune di Pocenia tutta la documentazione per la realizzazione di uno stabilimento di stoccaggio e parziale lavorazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi, compresi 100 quintali di amianto da trattare. I residenti dell’area interessata, prima che su queste pagine venisse pubblicata la notizia, non sapevano nulla. Ieri, il sindaco uscente ha consegnato in rete una replica disordinata e incompleta su quanto riportato da Leopost. Gigante, osserva:

“chi scrive (Leopost) omette un aspetto importante: la finalità di questo impianto è di natura logistica. E’ finalizzato – prosegue il sindaco – a raccogliere i rifiuti delle province di Pordenone e Udine, accorparli, per poi spedirli negli impianti del gruppo “Ethan” che ha 5 sedi nel Veneto”. Il sindaco non deve aver letto la documentazione giacché fra le righe l’azienda assicura che: “Nel nuovo insediamento di Pocenia (UD) la ditta intende eseguire l’attività di stoccaggio dei rifiuti di diversa tipologia e provenienza, finalizzato al successivo invio e alle altre fasi di recupero nello stato in cui i rifiuti sono presi in carico con successiva lavorazione presso l’impianto stesso (!!!). Per alcune tipologie di rifiuti come i rifiuti sanitari a rischio infettivo, la messa in riserva rispetterà le tempistiche e le modalità definite dalle normative vigenti ovvero di 5gg. I rifiuti a rischio infiammabile avente stato fisico liquido come già attualmente autorizzato verranno stoccati all’interno dell’area del nuovo stabilimento, dotata di bacino di contenimento in caso di spandimenti e di impianto di spegnimento”.

Come si vede dalla documentazione c’è ben poco di logistico in questa operazione. Anzi. Si inizia con lo stoccaggio di rifiuti, dove alcuni potranno venire stoccati e rispediti, ma altri resteranno nell’area di via Locatelli per la lavorazione. A poche centinaia dalle case e a soli 2 Km in linea d’aria dell’abitato di Muzzana del Turgnano. Chi è l’intemediario immobiliare che ha facilitato l’operazione milionaria? Pocenia infetta, regione malata.