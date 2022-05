AdunataIgnorata Exxx…Polzive!!! A Rimini presenti: Tavagnacco, Dignano, Colloredo, Majano, Forgaria… Assente Buja: il candidato di Saro-Fulchir tradisce gli alpini: Prima Azov, poi le penne nere.

All’adunata degli Alpini che si è svolta a Rimini sono state migliaia le penne nere che dal Friuli si sono trasferite sulla costa romagnola. Non sono mancati, come da tradizione, gli amministratori locali che con le penne nere hanno sempre mantenuto uno strettissimo rapporto. A Rimini era presente una significativa delegazione del Friuli e parte del Collinare: Majano, Colloredo di Monte Albano, Moruzzo, Tarcento, Forgaria, Dignano, Tavagnacco…Lusevera. I rappresentanti di questi comuni hanno sfilato assieme ai colleghi del Veneto e del Trentino Alto Adige. Mancava la rappresentanza di Buja. Nessun amministratore del comune medaglia al valor civile si è degnato di onorare gli Alpini. Nemmeno il vice sindaco Calligaro, manovrato da Saro-Fulchir. Un’assenza clamorosa giacché il candidato sindaco ha fatto scrivere nella sua lista le parole: Valori, Lavoro, Famiglia. Manca solo il ricino, poi il cerchio ispirato al Codardo (Benito) si chiude. Calligaro sfrutta malamente valori che gli alpini portano in grembo ma che il candidato sindaco ignora. Li usa solo per incantare gli elettori. Ma a Buja, cuore dell’autonomismo friulano, non sono sprovveduti e di ducetti e bande di Azov ne hanno pieni i coglioni. Oggi Buja è laica, liberale, occidentale, avanguardista, europea. Le paturnie dei battaglioni appartengono, per fortuna, a una minoranza di elettori. E l’isolamento della coalizione lo dimostra. A Buja le nuove generazioni respingono i ruderi del passato, nessuno vuol rivedere i fantasmi del manganello e dell’aspersorio.