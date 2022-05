CaligoElettorale Exxx…Polzive!!! A Tolmezzo la cocca di Salvini-Bubisutti tradisce la Lega. A Martignacco il consigliere Venuti si iscrive al Carroccio. Accordo di desistenza col sindaco Casali

Com’era prevedibile, le amministrative del 12 giugno sono un termometro formidabile per capire come si presenteranno le forze politiche e i candidati alle regionali in Friuli del prossimo anno. Tensione alle stelle soprattutto a Buja dove l’impresentabile gruppo di Saro-Fulchir-Bergagna e Calligaro sta facendo il possibile per consegnare il comune alla sinistra della favoritissima Mattiussi. Un cortocircuito clamoroso scoppiato pochi giorni fa cui, soprattutto il vice sindaco e il suoi manovratori, non hanno mai inteso riparare.

Tuttavia, per restare in chiave comunali, va registrato l’inaspettato salto della quaglia dell’ex candidata sindaca di Tolmezzo Laura D’Orlando, che ha preferito la civica del candidato sindaco Roberto Vicentini a quella della Lega. Scelta dettata da motivi ignoti che ha sorpreso l’elettorato carnico giacché l’ex candidata ha sempre nutrito un forte attaccamento a Salvini e Bubisutti. Anzi, 5 anni fa a darle una mano ad attaccare manifesti era salito anche il deputato Fedriga. Nulla da fare la D’Orlando (legale del querelante Leopost “Rifugio Chiampizzulon”) ha preferito la capolistura nella civica di Vicentini che ospita uno dei candidati più votati a Tolmezzo, il già vicesindaco Gianalberto Riolino. Va ricordato che la stessa D’Orlando è stata premiata dalla Lega con il posto di componente del cda in Autovie venete.

L’effetto comunali e poltrone in partecipate pubbliche ha coinvolto anche il comune di Martignacco. Si vota il prossimo anno in concomitanza con le regionali ma l’attività politica è in pieno fermento. Confermato il passaggio del consigliere comunale Venuti, già esponente di “Autonomia Responsabile” di Tondo, con la Lega. La ragione, come riportato nei giorni scorsi su queste pagine, risiede nel gioco di incastri che incrocia presidenza di A&T2000 e sindaco di Martignacco. Il presidente della partecipata è in quota lega e i pretendenti sono molti. A Fedriga sono già giunte, dall’interno della Spa, le prime lamentele nel caso fosse Venuti il candidato prescelto.Un’operazione che ha il sapore di uno scambio di poltrone scandaloso giacchè andrebbe a sollevare dai fastidi la ricandidatura dell’attuale sindaco Casali. Uomo di Saro che, sistemando Venuti in A&T2000, avrebbe la strada spianata per il bis.

Alta politica dietro i treccartari.