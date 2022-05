ConcorsopolisFriuli Exxx…Polzive!!! Nei concorsi pubblici conta la graduatoria. La lista dei 13 idonei che hanno superato le prove nel Comune di Udine. In lavorazione un bando per trattenere Damiano Scapin

L’architetto Damiano Scapin, responsabile dell’ufficio riqualificazione urbana di Udine che due settimane fa aveva minacciato di dare le dimissioni dal Fontanini, si è pentito. Le probabilità che il triestino Fantini giunga a palazzo D’Aronco sono ridotte al lumicino e per questo motivo il professionista batte ritirata. Nessuna voglia di ritornare a Portogruaro , da dove è in aspettativa, bensì rimanere a Udine. Secondo i rumors di palazzo, gli uffici sarebbero al lavoro per imbastire un bando mobilità intercompartimentale (non solo Friuli ma anche Veneto che peschi appunto Portogruaro) ritagliato su misura di Scapin. A giorni dovrebbe essere pubblicato il bando e poi si vedranno i nomi degli aspiranti. Illusi.