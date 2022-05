LampiElettorali Exxx…Polzive!!! L’assessore Cividini di Codroipo: Appello alla Gibelli su Villa Manin. Rilancio del PIC. Il nuovo laboratorio del Linussio: “Pronto un investimento di 5 milioni”.

A Codroipo s’illumina il Medio e i candidati sindaco sono 3: Ganzit, Mauro e Nardini. Graziano Ganzit assessore uscente con Italexit, Guido Nardini stritolato dall’esuberanza di Polo Civico cui il Pd è stato costretto a fare da ruota di scorta e Gianluca Mauro, candidato del centro destra classico, ovvero la coalizione che si presenterà alle prossime regionali. Le liste sono pronte e anche il caso Margherit, in Fratelli d’Italia è stato risolto. Superata la bardatura Marchetti i candidati guardano al sodo. In particolare gli uscenti che elencano il lavoro compiuto in questi 5 anni e lo proiettano al futuro. L’assessora Tiziana Cividini sarà candidata nella lista di Centro che riunisce Forza Italia, Codroipo al Centro e ProgettoFvg. E’ stata l’unica componente di maggioranza che, nel marzo scorso, ha scosso la palude del faticoso mandato Marchetti. La necessità di non rinviare lo sviluppo culturale del comprensorio era diventata una priorità assoluta. A partire dall’appello che l’archeologa lancia da queste pagine all’assessora regionale Gibelli: “Codroipo è capofila del Pic (Progetto Integrato Cultura) che riunisce i 15 comuni del mandamento, io sono la presidente e ritengo che il comune capofila debba necessariamente compartecipare alla gestione di Villa Manin. Sono oltre 50mila abitanti – osserva Cividini – una comunità che deve necessariamente interfacciarsi con l’Erpac del direttore Anna Del Bianco. Proprio in ragione della specificità di Villa Manin, Codroipo dovrebbe individuare il suo motore propulsivo nel “museo diffuso”, un punto d’appoggio di mostre e conferenze in grado di riunire in uno spazio espositivo ricavato nella Villa Ballico, tutto il patrimonio archeologico dei 15 comuni del Pic”. Secondo l’assessora l’idea non è di difficile applicazione, bisogna insistere, ma serve la condivisione di tutta la squadra di giunta e non divisioni. “In realtà, afferma Cividini – è ciò che ho dimostrato di saper fare con l’Istituto professionale a indirizzo alberghiero Jacopo Linussio. Sono favorevole al decentramento scolastico e l’assessora Rosolen ha perfettamente capito di cosa aveva bisogno l’istituto: abbiamo ricevuto un finanziamento di circa 5milioni di euri per realizzare i nuovi laboratori di cucina. L’investimento servirà a formare personale specializzato per i settori turistico-alberghiero ed enogastronomico, un comparto in crescita in tutta Italia e molto importante per lo sviluppo dell’economia locale e regionale”. In poche parole, il suggerimento dell’assessora agli studenti è il seguente: “Puntare in alto, con la sicurezza della propria preparazione professionale”. Parafrasando il poeta: M’illumino di Medio.