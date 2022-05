AlpiniCretini Exxx…Polzive!!! Annerita l’adunata di Rimini: Oltre 150 casi di molestie contro le ragazze ricevute dalle penne nere: Un Alpino ha provato a leccarmi sulla bocca.

L’Ana ha fatto sapere che sui casi delle molestie all’adunata di Rimini consegnerà alla stampa un resoconto.

Sono tante le denunce di donne e ragazze che sono state molestate mentre lavoravano a Rimini durante l’Adunata del fine settimana scorso. Una sudentessa, Nicoletta, ha riferito: “Sono stata accerchiata da tre ragazzi che non volevano pagare. Poi sono sopraggiunti altri due e insistevano perché indossassi un costume da bagno”. Un’altra barista ha riferito che “Un alpino ha provato a leccarmi sulla bocca mentre prendevo un ordine al tavolo”. Adunata sbagliata e annerite le penne degli Alpini. Chissà il prossima anno a Udine.

Altre testimonianza: “Sono entrata in un bar alle 8 di mattina (!!!!) e tre alpini ubriachi mi hanno accerchiata. Hanno iniziato a tirarmi per la giacca e a toccarmi. Nessuno intorno a me ha detto niente”. “Sono stata molestata verbalmente da almeno 10 di loro, erano le 17.30″. “Ero in bicicletta, mi hanno fermata e hanno cercato di farmi entrare in un capannone”.

Sono più di 150 i casi di molestie raccolti dalle femministe di Non una di meno durante l’adunata nazionale degli Alpini a Rimini dello scorso weekend. Tre donne hanno condiviso con “Il Fatto Quotidiano” le loro storie: “Si muovevano in branco”, raccontano, “si sentivano forti della penna nera in testa e hanno potuto fare quello che volevano senza che nessuno dicesse niente”. I messaggi e le segnalazioni sono state rilanciate sugli account social di Nudm e sono stati così tanti che, nelle scorse ore, il gruppo ha deciso di aprire un account Telegram per sostenere chiunque avesse bisogno di assistenza. I racconti sono tutti molto simili: palpeggiamenti, tentativi di aggressioni fisiche e approcci inappropriati e sempre più insistenti. Tante le storie di donne aggredite mentre erano sul posto di lavoro, nei bar e negli hotel. Moltissime le minorenni. “Noi chiediamo che le istituzioni prendano posizione, anche solo per rispetto delle vittime”, dice Alice, 26 anni e tra le attiviste che hanno raccolto le storie in queste ore. “L’Associazione nazionale alpini ha scelto l’omertà. Il Comune non parla da tre giorni. La vicesindaca ha minimizzato dicendo che si tratta di ‘poche mele marce’, ma noi a questa retorica non crediamo più”. L’Ana ha fatto sapere che sta preparando un comunicato stampa.