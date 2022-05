Sui presunti casi di molestie compiuti dagli alpini a Rimini interviene uno dei decani delle adunate, il sindaco di Colloredo di Monte Albano Luca Ovan:

“Sono stato a Rimini tre giorni e ho fatte molte adunate – rammenta Ovan – anche quella di Rimini è stata tranquilla e serena. Ho notato comunque molte persone che non avevano la penna e nemmeno il cappello. Spero che la verità venga a galla e non sia solo per denigrare la nostra dignità d’alpino”.