VeleniFriulani Exxx…Polzive!!! Il comune di Muzzana del Turgnano, l’Arpa e le aziende confinanti all’ex segheria, presentano le cause escludenti all’impianto di smaltimento rifiuti di Pocenia. Il sindaco ambiguo.

Entro domani, venerdì 3 giugno, devono essere presentate le osservazioni rispetto alla verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale relativa al progetto “Impianto di recupero e smaltimento rifiuti pericolosi e non pericolosi, proposta dalla ditta Execo S.r.l.” da attivare nel comune di Pocenia (Ud). Malgrado i fiumi di parole del sindaco uscente e della sua marionetta Irene Betto, ad oggi, nessuna causa escludente rispetto al progetto di smaltire amianto a Pocenia, è stata esplicitata dalla maggioranza. Sirio Gigante, il cui fratello è il direttore dei lavori (senza cartelli) della ristrutturazione dell’edificio (vedi in foto i parapetti tirati sù alla buona), insiste nel dire che saranno i tecnici a decidere. Allora a che serve la politica? Perché pagare un sindaco che antepone il rischio di intossicare la bassa friulana alla salute dei cittadini? come invece fa la sua collega di Muzzana del Turgnano? La sindaca Erica Zoratti ha riunito la giunta comunale il 30 maggio scorso per deliberare le seguenti osservazioni sull’impianto di Pocenia:

«Risulta necessario predisporre uno studio approfondito relativo alle emissioni odorigene in relazione al regime dei venti e in relazione al fatto che il territorio comunale si trova a sud-est dall’impianto in progetto. Modalità di raccolta e convogliamento delle acque eccedenti quelle di prima pioggia, dato atto che potrebbero confluire nella limitrofa roggia e nella prima falda con interessamento anche del territorio comunale. Approfondire le componenti del traffico in ingresso e uscita dall’impianto ed i percorsi individuati. La necessità di coinvolgere la competente Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC) considerato la tipologia di impianto. Alla luce del vincolo paesaggistico sotteso alla roggia Velicogna, si ravvisa la necessità di acquisire una verifica di compatibilità dell’impianto con gli obiettivi e strategie del vigente Piano Paesaggistico Regionale (PPR). Valutare gli impatti nei confronti delle falde profonde; ciò in relazione ai numerosi pozzi artesiani presenti in zona ed utilizzati a scopo idropotabile. Approfondire e valutare la corretta impermeabilizzazione dei piazzali per evitare eventuali percolati nelle matrici ambientali sottostanti».

In quanto all’ARPA le osservazioni sono le, seguenti:

«Per abbattere le emissioni costituite da polveri e S.O.V. prodotte dalle attività previste dallo stato di progetto sono previsti due impianti di aspirazione con rispettivi camini di emissioni. Dalla lettura della documentazione messa a disposizione non si rintraccia una adeguata trattazione della valutazione della diffusione in atmosfera. A tal fine dovrà essere meglio chiarito se i depositi e le attività che possono produrre emissioni polverulente sono tutte chiuse e captate e pertanto siano da considerare solo le emissioni sopra riportate ovvero siano da considerare e valutare anche sorgenti di emissioni diffuse. Dovrà inoltre essere fornita una stima previsionale delle ricadute al suolo dei principali inquinanti emessi con particolare attenzione ai recettori, tenendo conto che quanto ipotizzato nel presente procedimento valutativo e i conseguenti impatti dovranno essere coerenti (o eventualmente superiori) con quanto verrà in seguito presentato eventualmente in sede autorizzativa».

Anche l’azienda Modine ha presentato osservazioni:

«L’obbligo del rispetto di specifiche distanze degli impianti di recupero e di smaltimento. Questi devono essere localizzati a distanza non inferiore a 1000 metri dalle funzioni sensibili, nonché a distanza non inferiore a 500 metri dalle case sparse. Ebbene, la violazione di tale prescrizione è inequivoca e incontestabile nella specie, considerando che la localizzazione dell’impianto è prevista a meno di 500 metri da altri edifici (fra cui quello dell’azienda della scrivente) e dai torrenti Stella e Torsa. La situazione è particolarmente grave considerando peraltro che, anche solo con riferimento alla scrivente azienda, i dipendenti che lavorano tutto il giorno sono oltre 800; un numero che assimila la realtà della scrivente ad un vero e proprio centro abitato. Ciò rappresenta una evidente causa escludente che non ammette alcuna deroga ai sensi dei commi 6 e 7 dell’articolo 15 della Legge Regionale 34/2017. Inoltre vi sono ulteriori evidenti elementi ostativi all’insediamento dell’impianto in questione: Fasce di rispetto (da infrastrutture): a fronte della previsione non derogabile di una fascia di rispetto 60 metri dalle Autostrade, il sito si trova a 55 metri dalla stessa, senza peraltro considerare gli allargamenti già delineati dai programmi statali e regionali per l’allargamento a seguito del progetto di alta viabilità e della costruzione della terza corsia».

Infine Roberto Plati, consigliere comunale di Muzzana del Turgnano che descrive come causa escludente l’elevata vulnerabilità intrinseca della falda. Nell’area interessanta all’impianto, sono presenti numerosi pozzi artesiani nelle aziende localizzate nelle vivìcinanze (Eminflex, Modine e SCE). Altra causa escludente, la tutela della popolazione e la distanza da centri abitati. Nelle vicinanze sono presenti alcune fabbriche che impiegano oltre 800 persone ad una distanza ricadente nella fascia di localizzazione dell’impianto». Il consigliere Plati invita la regione a non concedere nessuna deroga in materia di rifiuti.