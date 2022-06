RepubblicaSfigurata Exxx…Polzive!!! Il sindaco di Udine ignora la Festa della Repubblica: manda un assessore a sostituirlo. La città onorata dall’illuminista Honsell.

Probabilmente, per il sindaco più scadente che la città abbia mai avuto, l’orario (9 del mattino) dev’esser stato poco consono alle sue abitudini (vestaglia) e perciò Fontanini ha preferito delegare l’assessore al manganello (Alessandro Ciani) alla cerimonia per la Festa della Repubblica. Un gesto irrituale che rivela la cifra del sindaco della città medaglia d’oro al valor militare. A ricordare uno dei passaggi più importanti dell’Italia contemporanea erano presenti tutte le autorità. Dal Prefetto al vigile, dalla banda alla Questura. Di Fontanini solo la sagoma dell’assessore. Per converso, la città era rappresentata dal professor Furio Honsell, consigliere regionale e già sindaco del capoluogo friulano. L’ex rettore, partecipando alla celebrazione, ha dimostrato che esiste uno stretto rapporto fra il clima politico-culturale che percorre una società nel succedersi delle sue differenti congiunture storiche e nel cumularsi e susseguirsi delle generazioni. In questo senso emerge il settarismo medievale di Fontanini rispetto all’estensione atlantica di Honsell.

Per la gioia degli udinesi, quello di oggi sarà l’ultimo 2 giugno degli scappati di casa.