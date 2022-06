CaracasFvg Exxx…Polzive!!! Agrusti, Cenedella e Gerolin tentano un colpo di stato a San Vito: Violata la Costituzione. Pioggia di ricorsi al Tar contro il Consorzio Ponte Rosso.

Possono gl’industriali di Trieste e di Pordenone farsi rappresentare da un presidente psicopatico che, violando la Costituzione, tenta di sequestrare il diritto alla proprietà privata conducendo una battaglia per espropriare i terreni di un legittimo proprietario? Ieri mattina i vertici del Consorzio industriale di San Vito si sono inventati uno show ad uso e consumo della stampa di regime dal titolo “Immissione di possesso”. Si tratta di un artifizio letterario per evitare di allarmare gli uffici regionali riguardo all’imminente redazione del Procedimento autorizzatorio unico regionale – Paur – che si concluderà il 9 giugno sul caso dell’ampliamento Kronospan, la ditta austriaca che produce pannelli di legno.

Ieri mattina nella zona industriale di San Vito è stato compiuto un vero e proprio colpo di stato. In pratica, i terreni di proprietà della Fileo di Montecchio Maggiore (Vi) sono stati oggetto di una procedura espropriativa nel luogo in cui l’impresa e la concorrenza dovrebbero sprigionare le proprie energie. Il direttore – senza laurea – Gerolin intende espropriare i terreni di proprietà altrui per consentire agli austriaci della Silva di realizzare un deposito di rifiuti di legno per alimentare le ciminiere della Kronospan. In realtà, nel Consorzio tengono a precisare che sono terreni già vincolati, anche se di proprietà privata. Un assurdo che cozza con la Costituzione e all’articolo 42 che prescrive: “…La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge”. E in merito all’esproprio viene chiarito che “…il beneficiario dell’espropriazione può essere anche un soggetto privato purché sia soddisfatto il fine, di interesse generale, di realizzare un’opera pubblica o di pubblica utilità, o di destinare il bene alla fruizione collettiva, senza trasformarlo”. Qual’è la fruizione collettiva? o la pubblica utilità? se non quella di intossicare la bassa pordenonese?

L’avvicinarsi della data del 9 giugno fa tremare le vene ai polsi al ducetto della Delizia e delle sue marionette che dovranno vedersela, non solo con le lettere di diffida inviate dall’avvocato Marco Grotto al Consorzio, alla Regione e al sindaco di San Vito al Tagliamento, ma anche con le nuove iniziative giudiziarie che saranno attivate fin dalla prossima settimana. Verranno depositate le istanze cautelari al Tar di Trieste per chiedere la sospensiva sul procedimento espropriativo e in tutela dei 52mila metri quadrati di proprietà della ditta vicentina. Sullo sfondo, resta clamoroso il colpo di mano di Gerolin e Cendella che, con stupefacente disinvoltura, hanno arrmeggiato attorno alla dichiarazione di atto notorio (dd 20 dicembre 2021) in cui l’amministratore unico di Silva elencava il numero delle particelle in “disponibilità” sulla base di titoli giuridici insufficienti. Il contratto preliminare, a detta degli esperti, non è titolo sufficiente per dichiarare la proprietà o la disponibilità. San Vito, Caracas.