PutinateFriulane Exxx…Polzive!!! I russi s’impossessano di 15mila tonnellate di acciaio dirette a Monfalcone. Valore 12milioni di euri

Putin ha sequestrato una nave mercantile del gruppo Fratelli Cosulich, bloccata a Mariupol, da cui sarebbe dovuta partire alla volta di Monfalcone con il proprio carico di d’acciaio. La clamorosa notizia la dà l’armatore Augusto Cosulich che afferma: «La Russia vuole nazionalizzare la nostra nave general cargo Tzarevna: la Repubblica di Donetsk si vuole impossessare della nave e del carico come ci è stato notificato per ora solo verbalmente». L’armatore è proprietario della Tzarevna attraverso la società Vulcania. Il cargo è rimasto fermo per due mesi in porto, venendo anche danneggiato lievemente dall’onda d’urto di una bomba. Cosulich ha appreso la notizia della confisca dall’agenzia marittima con cui è collegato in Ucraina. «La nave batte bandiera maltese – spiega l’imprenditore a “Il Piccolo” – e io sono console di Malta in Italia: ci siamo già mossi per avviare una formale protesta diplomatica, ma in tempo di guerra le procedure diplomatiche lasciano il tempo che trovano». Difficile che Mosca se ne curi, tanto più dopo le sanzioni che l’Unione europea ha inflitto sui patrimoni di centinaia di cittadini russi, fra cui i cosiddetti oligarchi vicini a Vladimir Putin.

Se il cargo sarà davvero confiscato, Mosca si impossesserà di un valore che la società stima di oltre 8 milioni per la nave e di 12 per il carico di bramme da 15 mila tonnellate. La Russia ha bisogno di acciaio per sostenere lo sforzo bellico e il direttore del porto di Mariupol denuncia la volontà dei russi di volersi impossessare delle riserve metallurgiche destinate all’esportazione in Europa e Turchia, rimaste imprigionate nello scalo. Si tratta di 200 mila tonnellate, per un valore di 170 milioni di dollari, in buona parte di proprietà di Metinvest. Una nave con acciaio ucraino è già partita da Mariupol alla volta della Russia, senza il consenso della multinazionale ucraina.