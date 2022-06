LegaMotosega Exxx…Polzive!!! Fedriga scarica l’imbambolato Fontanini. Per lui nessuna beatiful exit. Replica infantile: “Il marchio Io Sono Fvg è bruttisssimo”.

“Cosa vuole Fontanini? A Udine ha vinto grazie al successo della Lega che ha preso oltre il 20%. Si rilassi, non c’è militante che abbia ricoperto poltrone per 30 anni come lui”. “La voce dal sen fuggita, poi richiamar non vale e non si trattiene lo strale…” è quella di un leghista friulano di livello (chiede anonimato) interpellato da chi scrive a proposito del polemico intervento di Fontanini.

Ha colto di sorpresa (non tutto) il pianeta politico regionale l’invettiva del sindaco di Udine apparsa oggi sul “suo” quotidiano Messaggero Veneto (ben calibrata nella pagina economica). In realtà, il sindaco eletto per caso, deve aver capito che il tempo del salottino dev’essere finito e, pur accettando di fare un passo di lato per le comunali del prossimo anno, non ci sarebbe stato alcun “risarcimento”. Né a Roma né nel dorato riparo delle province o EDR che sono la stessa cosa. Da qui l’attacco a chi ha “violentemente eliminato la provincia di Udine con buona pace di molti friulani di sinistra ma anche di destra“. In realtà Roberti ha elaborato l’escamotage delle Edr e qui pare che per Fontanini non ci sia spazio. Ritornare a poltrire a Palazzo Belgrado resterà un sogno. E lo si capisce dall’affondo di natura infantile con cui il sindaco punge alla fine della suo ritornello borioso e atavico dove spunta il complesso “Venezia Giulia” tanto caro a Fedriga: “L’ultimo tentativo di de-friulanizzazione portato avanti dal BRUTTISSIMO marchio “Io Sono Friuli Venezia Giulia” non è ancora riuscito a entrare nel cuore dei friulani”. Un attacco a Fedriga in piena regola, non solo, pure l’assessore Zannier è finito nel mirino di Fontanini. Ieri il sindaco non ha partecipato nemmeno alle celebrazioni del 2 giugno. Assenza gravissima. L’umore non è dei migliori e, conoscendo la perfidia dell’uomo pilotato dalla moglie Viviana non è da escludere un colpo di teatro nella calura estiva udinese.

Per converso Fedriga sul marchietto ricordava: “Un bilancio positivo per il primo anno del marchio ‘Io sono Friuli Venezia Giulia’; risultati particolarmente importanti in un periodo straordinario quale è quello pandemico, un successo ottenuto grazie alla partecipazione convinta degli imprenditori del settore agroalimentare, della distribuzione e della ristorazione che stanno credendo nell’iniziativa di valorizzazione dei prodotti locali e del nostro territorio. Tengo molto a ‘Io sono Friuli Venezia Giulia’ – ha indicato Fedriga – alla cui base c’è la volontà di informare i consumatori sull’origine dei nostri prodotti e sull’impegno delle imprese sulla sostenibilità garantendo trasparenza e l’origine dei prodotti regionali”. Il marchio, secondo Fedriga, contribuirà ad accrescere la conoscibilità dei nostri prodotti e di tutta la regione.