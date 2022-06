FriuliTossico Exxx…Polzive!!! Trema l’impero Gigante a Pocenia (Ud). Il sindaco, dopo la rivolta popolare contro l’impianto di rifiuti pericolosi, fa marcia indietro.

La paura di perdere le elezioni; le oltre 400 firme raccolte dalla candidata sindaco Debora Furlan contro l’impianto di smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi nella zona industriale; la partecipazione numerosa dei cittadini agli incontri pubblici e i profili di interessi in conflitto emersi sulla vicenda dell’impianto (il fratello del sindaco direttore dei lavori di straordinaria manutenzione dell’ex segheria), hanno costretto Sirio Gigante, la sua marionetta Irene e la giunta dimezzata (dimissioni della Gruer) a fare marcia indietro sul progetto di smaltire 115mila tonnellate di rifiuti all’anno di cui 100 quintali di amianto.

Il sindaco Sirio Gigante, con una zampata al fotofinish, ha convocato la giunta poco fa per deliberare un “Proposta” di parere NON FAVOREVOLE dell’amministrazione comunale all’insediamento dell’impianto nell’ex segheria. L’escamotage, a pochi giorni dal voto, è di alto livello. Il sindaco fa finta di essere contro. In realtà è fumo per allocchi che però non si fanno prendere in giro. La delibera di giunta di oggi non si esprime in termini decisi, bensì “propone” e dà un “parere” sulla base degli elementi di cui sopra e che fino a ieri aveva sempre ignorato, arrivando perfino ad insultare i cittadini e Leopost. Ora, la marcia indietro pelosa.

Per capire che il sindaco Gigante vuole solo buggerare i cittadini, basta leggere la delibera di giunta del comune di Muzzana del Turgnano. Le numerose osservazioni presentate agli uffuci regionali sono puntuali. Non c’è nessuna “proposta” di delibera. Un impianto simile non può essere concepito in un’area vicinissima a dove lavorano circa 1.000 operai ( Eminflex, Modine, SCE ) e due siti di carattere naturalistico (Stella e Torsa) irripetibili.