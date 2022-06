SomariFriulani Exxx…Polzive!!! Il Consiglio di Stato accoglie istanza cautelare del Contarena di Udine. Fontanini non pubblica l’ordinanza. Pantalone paga il viaggio premio a Roma di Martinuzzi.

Il Consiglio di Stato, nella camera di consiglio riunita il giorno 31 maggio 2022, ha accolto l’istanza cautelare presentata dalla società “Spritz Time” e fissato la discussione nel merito del contenzioso Comune-Contarena al 25 ottobre 2022. L’ordinanza è stata pubblicata il 1°giugno. Il Consiglio di stato ha rigettato la sentenza del Tar del Friuli Venezia Giulia che legittimava il comune a chiedere lo sgombero dei locali.

Relatore in camera di consiglio il Consigliere Pietro De Berardinis; per la società appellante erano presenti gli avv.ti Luca De Pauli e Luca Mazzeo; per il comune di Udine l’avv. Giangiacomo Martinuzzi. In realtà la giunta comunale aveva deliberato un impegno di spesa di 1.500 euri per il domiciliatario, Nicolò Paoletti, evidentemente Fontanini voleva rafforzare la squadra ed ha spedito in capitale, a spese dei contribuenti, anche l’avvocato Martinuzzi. Inutilmente. I magistrati hanno ritenuto soddisfacente la documentazione depositata dalla Spritz Time che “sembra attestare una ripresa della capacità di questa di di adempiere ai propri obblighi…”.

Ora i cittadini si attendono che lo stesso zelo dozzinale espresso ad aprile dal sindaco periferico pubblicando la sentenza del Tar di Trieste, venga usato per pubblicare questa ordinanza del Consiglio di Stato. Come si ricorderà, il 12 aprile scorso, i ruffiani di Fontanini-Laudicina (Scapin, Martinuzzi, Del Longo, Cisilino e scorta al seguito) si erano presentati baldanzosi di fronte all’ingresso del Caffè Contarena per sfrattare i gestori in virtù di un giudizio del Tar di Trieste che dava ragione al comune rispetto al contenzioso su affitti e lavori da stornare sulle rate. L’avvocato Martinuzzi, in un eccesso di delirio messianico voleva addirittura sostituire le serrature. Figure di merda friulane causate da un’avvocatura del comune faticosa e un’assessora ai contenziosi, Silvana Olivotto, totalmente inutile. I dilettanti friulani, dopo aver offerto un becero spettacolo alla città, oggi sono stati randellati dall’ordinanza del Consiglio di Stato che ha accolto le istanze e concesso la sospensiva alla “Spritz Time”.