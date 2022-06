CaligoCividale Exxx…Polzive!!! Ordinanza del Tar del Lazio: Respinto il ricorso di Civibank contro Sparkasse: Via libera all’Opa. Balla il trono Del Piero.

Tremano gli uffici di via Giovanni Paolo Secondo a Udine. Sede della cabina di regia della presidente del CDA di Civibank Michela Del Piero. Il Tribunale Amministrativo regionale per il Lazio (seconda sezione Quater) ha rigettato il ricorso di istanza cautelare proposto da Banca di Cividale contro Sparkasse. Estensore Roberta Mazzulla, presidente Donatella Scala. Per effetto di tale decisione il Periodo di Adesione delle Offerte provvisoriamente sospeso, è riaperto per 4 ore e 39 minuti. Conseguentemente, il Periodo di Adesione delle Offerte è riavviato con decorrenza dalle ore 12:51 di oggi, 1 giugno 2022 e terminerà alle ore 17:30. La Data di Pagamento del Corrispettivo per Azione e del Corrispettivo Immediato per Warrant dovuto dall’Offerente relativamente alle Azioni e ai Warrant portati in adesione alle Offerte durante il Periodo di Adesione è fissata per il 6 giugno.

Le ragioni del ricorso di Banca di Cividale SPA Società Benefit contro Sparkasse erano legate al provvedimento di approvazione del documento di offerta relativo all’operazione di acquisizione di una partecipazione qualificata superiore al 10% del capitale e dei diritti di voto e di una partecipazione di controllo di banca di Cividale SPA-Società Benefit da parte di Sparkasse emanato da Consob il 30 marzo scorso.

Roberta Mazzulla, relatore nella camera di consiglio riunita ieri, dopo aver udito le parti ha rilevato sulla controversia consistente nell’acquisibilità da parte dell Fondazione Sparkasse di una partecipazione indiretta in una società bancaria che sembra estranea al perimetro dei controlli della Consob, ricadendo piuttosto nell’ambito delle competenze della BCE e dalla Banca d’Italia le quali hanno autorizzato l’operazione in esame, mediante l’adozione di provvedimenti amministrativi allo stato sub judice innazi al Tribunale dell’Unione Europea.

Le osservazioni da parte dell’autorità di vigilanza, si riferivano esclusivamente alle “partecipazioni detenute dalla fondazione nella Società bancaria conferita”; la natura, veniva rilevato, non sia suscettibile di una interpretazione estensiva, tale cioè da riguardare anche le partecipazioni acquisite dalla società bancaria conferita. In un corretto contemperamento di tutti gli interessi in gioco, ivi incluso il corretto svolgimento delle dinamiche del mercato mobiliare. Per questo motivo il Tribunale ha emesso l’ordinanza di rigetto dell’istanza di ricorso.