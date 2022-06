TarcentoTradimento Exxx…Polzive!!! Beatrice Follador abbandona Forza Italia per candidarsi in una civica a Nimis. Pio Costantini nauseato rinuncia a subentrare al suo posto.

Ha alimentato non pochi sospetti la “manovra” di Beatrice Follador, maniacalmente querelante Leopost, di dimettersi dalla carica di capogruppo di Forza Tarcento, per candidarsi in una civica nel piccolo comune di Nimis. Lei ha parlato di “nuova ed entusiasmante esperienza…”, ma nessuno le crede. I particolari emergono proprio in questi giorni leggendo il nome del subentrante in consiglio comunale (Fasone). Cosa ha spinto l’ex assessora del 1°mandato Steccati, ed ex capogruppo da pochi mesi, a dimettersi da consigliere comunale di Tarcento? Beatrice Follador era stata incoronata meno di un anno fa coordinatrice comunale di Forza Italia di Tarcento (Ud). Inoltre, dal 1° gennaio 2021, per scelta della coordinatrice regionale degli azzurri Sandra Savino, Follador è entrata a far parte del direttivo regionale di Forza Italia come responsabile del dipartimento agricoltura e sicurezza alimentare. Un voltafaccia inaspettato e improvviso che ha messo in crisi ciò che resta di Forza Italia fra le colline dell’anfiteatro friulano. Tutti si aspettavano che al posto della fuggitiva entrasse in consiglio Pio Costantini, colonna portante del partito di Berlusconi da Udine Nord fino ai Musi. Invece, l’ex capogruppo, forse disgustato dal maldestro salto della quaglia della “tosa” di Montebelluna, ha rinunciato a subentrare al suo posto e ha lasciato il posto al pupillo di Cruder Giuseppe Fasone. Costantini era il primo dei non eletti. Alla fine della fiera la capogruppo di Forza Italia a Tarcento, nonché coordinatrice comunale, saltella da Berlusconi a Gloria Bressani, la candidata sindaco nel comune di Nimis con la lista “RinnovaNimis” che ha accolto l’ex consigliera comunale. Resta il dubbio. Per quali ragioni Follador, residente a Magnano in Riviera, è andata in trasferta a Nimis? A breve la risposta.