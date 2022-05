ConfindustriaFvg Exxx…Polzive!!! La Federazione degli industriali guarda al dopo Bono. L’ambizioso ducetto, accusato di tentata corruzione dalla Procura di Treviso, punta alla presidenza.

Come si può ben capire, Michelangelo Agrusti, pur di diventare presidente della Federazione delle due Confindustrie Fvg sta ribaltando tavoli e consolidati criteri di rotazione per farsi eleggere. Pensare che l’indagato dalla Procura di Treviso per tentata corruzione di un ufficiale della tributaria, possa diventare presidente di Confindustria FVG è catastrofico. Tuttavia, dopo l’uscita di scena di Giuseppe Bono, dimessosi dalla presidenza di Confindustria FVG all’indomani del siluramento in Fincantieri, si è dato il via alle manovre fra le due associazioni territoriali (Alto Adriatico e Udine) per eleggere il nuovo presidente. La pratica chiama in causa il consiglio direttivo della Federazione regionale composta da: Benedetti, Agrusti, Matteo Di Giusto (giovani industriali), Michele Da Col (presidente piccola impresa di Trieste) e Roberto Contessi di Udine (presidente dellì’Associazione costruttori). La tensione è alle stelle per via della quota di appartenenza dell’uscente, ovvero Bono. Per gli udinesi, l’ex Fincantieri sarebbe “quotato” Alto Adriatico, per Agrusti invece, bisognerebbe partire da zero e introdurre il principio di rotazione con un interrogativo non trascurabile: Da dove si comincia? va detto che ogni componente il consiglio esprime un voto che “pesa” in base alla propria rappresentanza: Il 66% a Confindustria Alto Adriatico e il restante 34% a Confindustria Udine. Pensare che colui che è stato randellato da “Il Sole 24ore” sul caso “Onda Comunication” , oppure colui il quale ha bidonato l’Unione Artigiani, Industriali e Coldiretti di Pordenone per farsi una televisione (Il13) sulla porta di casa, possa rappresentare le aziende Danieli, Ferriere Nord, Hera Trading, Friul Intagli e altre imprese, fa venire la pelle d’oca. Ma il caso di Treviso è clamoroso:

Il Pubblico Ministero presso il Tribunale ha chiesto una condanna a otto mesi di gattabuia contro Michelangelo Agrusti con l’accusa di aver corrotto Giovanni Grassi un ex ufficiale della tributaria. Il presidente degli industriali di Pordenone e Trieste regalava al “berretto verde” telefonini, treni di gomme, cenette e hospitallity in un rifugio di montagna, per ottenere in cambio informazioni ricavate dall’anagrafe tributaria e “soffiate” su ispezioni in aziende. E’ una giostra viziosa, tossica e corrotta quella che ha riportato sotto i riflettori il nome di Michelangelo Agrusti, presidente di Confindustria Alto Adriatico, vice presidente (presidente Da Pozzo) della Camera di Commercio di Udine e Pordenone e presidente della Fondazione Pordenone Legge. Ad Agrusti si contesta di aver corrotto Grassi donandogli un treno di gomme invernali e un iPhone a Povegliano (Treviso) come compenso per presunte informazioni e consulenze fornite sull’accertamento eseguito dalle Fiamme gialle sulla Onda Communication SpA, al quale lo stesso ufficiale aveva partecipato quando era in servizio a Pordenone. Al termine della requisitoria, il pm ha chiesto la condanna, oltre che di Agrusti, dello stesso Grassi (quattro anni di reclusione per accesso abusivo al sistema informatico, rivelazione di segreto d’ufficio, reati fiscali e corruzione) e di altri otto imputati; per altri due è stata, invece, chiesta l’assoluzione. La prossima udienza si terrà il 5 luglio .