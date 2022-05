DimissioniRibaltoni Exxx…Polzive!!! Scritte offensive contro Liliana Segre. Si dimette l’assessora di Duino (Ts) Valentina Banco. A Pasian di Prato (Ud) si dimette, per motivi di lavoro, il consigliere comunale Alfonso Lendani

Valentina Banco, assessora comunale a Duino Aurisina e candidata nella lista della Lega per Salvini Premier alle prossime comunali, ha dato le dimissioni dalla giunta. Il motivo lo spiega lei stessa (vedi foto):

“Ho commesso un’imperdonabile leggerezza con un post sciocco e senza senso per svariati motivi (“Questa signora – Liliana Segre – viene pagata dallo Stato (da noi) 270 mila euri annui”), formalizzerò le mie dimissioni al sindaco Pallotta“. Ed è bufera sull’assessora per le frasi pubblicate e cancellate poco dopo apparse sui social dell‘ex poliziotta. Non nuova a scivoloni del genere (il 13 luglio del 2020 aveva definito il presidente della Repubblica “comunista Pd voluto e governato da Napolitano”), la Banco ha poi fatto dietrofront chiedendo scusa. “Non è una giustificazione – aveva scritto ieri – e mi rendo conto di aver espresso un concetto orribile da una parte e messo in difficoltà il mio partito e la mia coalizione. Non posso fare altro che chiedere scusa”. Dal canto suo, la candidata sindaca Pallotta è andata su tutte le furie: “Voglio che sia chiaro in maniera inequivocabile che quanto scritto sui social, non rappresenta in alcun modo la posizione o il pensiero mio personale o della mia maggioranza, come è chiaro pensando che il mio partito a Trieste alla Senatrice ha conferito anche la cittadinanza onoraria. Come Sindaco mi scuso profondamente con la Senatrice Segre, questo episodio mi addolora, e non lo dimenticherò”.