LampiElettorali Exxx…Polzive!!! I sindaci friulani ignorano la campagna referendaria. Il presidente del Circolo La Tribuna di Codroipo illumina il Medio Friuli.

Codroipo sul trono dei valori democratici rispetto all’informazione negata su un tema di un’importanza fondamentale per il rispetto delle garanzie costituzionali che devono, necessariamente, essere assicurate ai cittadini. Va dato atto a Thierry Snaidero, presidente del Circolo culturale La Tribuna e coordinatore di ProgettoFVG del Medio Friuli, di aver organizzato martedì scorso un incontro pubblico sui referendum del 12 giugno. L’ospite era l’ex magistrato Carlo Nordio che ha dialogato con Dal Mas e Terasso riguardo ai 5 quesiti. La questione referendum non va sottovalutata o ricondotta su un piano nazionale. Anzi. A 15 giorni dal voto sono proprio i comuni, oltre al servizio pubblico della Rai, ad essere complici della negata informazione sull’appuntamento referendario. L’ANCI, a partire dai suoi organi di governo, dovrebbe invitare i Sindaci di tutta Italia ad utilizzare tutti gli strumenti a loro disposizione per informare i cittadini che il 12 giugno potranno votare i 5 referendum sulla giustizia. Del resto sono proprio i primi cittadini che, da molti anni, si sono espressi in maniera univoca sulla necessità di superare l’attuale normativa che in base alla legge Severino prevede una sospensione di diciotto mesi dal mandato amministrativo, seppur in assenza di una condanna definitiva, anche per reati minori e soprattutto per un reato dal profilo incerto come l’abuso d’ufficio. La stragrande maggioranza di queste sospensioni decade alla loro scadenza e l’unica conseguenza che ne deriva è un grave danno per la vita della comunità che rimane senza guida, e per la figura del sindaco, la cui vita politica e personale viene inevitabilmente segnata. In realtà, le ragioni che hanno spinto il presidente Snaidero ad organizzare l’incontro informativo di martedì scorso prendono spunto da quanto sta accadendo alla campagna referendaria di informazione radiotelevisiva (e non solo): Assenza di qualsiasi approfondimento e dibattito sui quesiti relativi alla giustizia in prima serata della Rai; spizzichi di informazione sui telegiornali a fronte di sondaggi che rivelano che pochissimi italiani conoscono anche soltanto l’esistenza del referendum al voto il 12 giugno. Per fortuna dei codroipesi, nel Medio Friuli c’è un presidio laico, liberale, democratico che compensa i cittadini dalla totale assenza di informazione sui referendum in violazione di ogni legge e regolamento elettorale referendario.