MangiatoiaFriulana Exxx…Polzive!!! Dopo le golose Comunità, Roberti annuncia il ripristino del tanto atteso riparo per i trombati: le province elettive. Al presidente oltre 6.000 euri/mese

La EXE di Udine è l’esempio plastico dei danni, non solo economici, che la provincia di Udine ha provocato nel territorio (la discarica di Trivignano è ancora lì).

Un sospiro di sollievo per trombati e per coloro che sono iscritti a vita al centro per l’impiego politico del reddito di cittadinanza all’insù. La regione si dimostra ancora una volta generosa. Anzi, molto generosa e la greppia fa gola. In sintesi:

Sabato scorso a Palmanova, durante i lavori della riunione convocata dall’Associazione dei sindaci emeriti del Friuli VG, l’assessore Regionale Roberti ha confermato l’obiettivo di volere far risorgere le ex Province con elezione diretta, come una volta. Quattro province che, per confondere le idee, si chiameranno EDR. Sull’iter per costituire gli enti di livello intermedio l’esponente della Giunta ha dato priorità a quello che prevede una norma di attuazione che vada a incidere sullo Statuto di specialità; questo iter è considerato più veloce e soprattutto in grado di garantire una legge di rango superiore. L’assessore ha rivelato che ci sono buone possibilità da qui a fine legislatura di avviare la discussione in Commissione paritetica per centrare il prossimo anno l’obiettivo. Qualora la paritetica approvasse la norma di attuazione rimarrebbe da ottenere solo il via libera del Consiglio dei ministri. La notizia, in un lampo, ha fatto il giro del pianeta partitocratico e ha ridato colore a coloro che ormai erano caduti in depressione. In tempi in cui in Parlamento sono stati ridotti i posti; in regione c’è la concorrenza spietata fra liste del presidente, liste centriste e corsa alle preferenze…, una soluzione come quella delle province è vitamina pura. Vieppiù che non va trascurato l’aspetto economico. L’assessore Roberti ha sempre dimostrato una sensibilità straordinaria per i ritocchi, per gli aumenti e per le nuove indennità di carica riguardo qualsiasi cosa si muovesse nell’ambito degli enti locali. Basti pensare alle Comunità di Montagna e alla giostra dei rimborsi a forfait per i sindaci.

Dunque la scala delle indennità per gli amministratori delle nuove province dovrebbe prendere spunto da quelle dei sindaci dei comuni capoluogo. Considerando 4 presidenti di provincia e 8/10 assessori a seconda della popolazione, le mesate saranno le seguenti:

Al presidente verrà riconosciuta una indennità di carica di 6.300 euri/mese; al vice presidente 3.600, agli assessori 3.200 euri. Una mangiatoia inaspettata.

Ora non resta che attendere il via libera del consiglio dei ministri e, successivamente, si aprirà la rincorsa alle mesate di un ente di cui nessuno, in questi anni, ha sentito la mancanza.