VeleniFriulani Exxx…Polzive!!! Fra una settimana verrà deciso il destino della Kronospan. Sarà positivo grazie al tradimento di Bernava. Delle Fratte lo fulmina: “Bisogna avere coraggio”.

Giunge al capolinea la tormentata vicenda dello stabilimento di produzione di pannelli di legno della Kronospan-Silva (querelante Leopost) pronta ad insediarsi nella zona industriale di San Vito al Tagliamento (Pn). Il corredo di polemiche e di scontri sulle aule dei tribunali e nelle sedi istituzionali che ha accompagnato le procedure autorizzatorie è infinito. Ma è nel varco istituzionale che la polemica è esplosa. C’è un’opposizione di centrodestra e un Comitato (ABC) che confidava nelle promesse del sindaco esibite in campagna elettorale che avrebbero potuto scongiurare l’insediamento di uno degli stabilimenti più dannosi dal punto di vista ambientale che la regione abbia mai conosciuto; e non considerando il problema congestione stradale. Durante lavori del consiglio comunale del 29 settembre scorso, relativamente all’interpellanza sull’approvazione del Pac da parte della maggioranza, il consigliere Delle Fratte era stato categorico: “La vostra posizione sull’ampliamento era solo apparente; la nostra no. Perché le parole che sono state dette durante i confronti, sono quelle che si sarebbe fatto di tutto anche andando oltre quelle che erano le attuali norme per arrivare all’obiettivo!”. Delle Fratte accusa il sindaco di poco coraggio: “Quando si dicono certe cose anche un po’ forti, bisogna avere la coerenza e il coraggio di portarle avanti. Evidentemente questo coraggio è mancato, e le conseguenze ce le troviamo di fronte tutti quanti”. Perché Delle Fratte accusa il sindaco? la risposta risiede nell’allungamento sospetto, da parte degli uffici della regione, dei tempi per discutere le autorizzazioni; infatti, la conferenza decisoria finale è prevista il 18 ottobre che sarà decisiva per le autorizzazioni dell’Autorizzazione Integrata Ambientale alla Silva srl, la consociata della Kronospan che ha il compito di immagazzinare scorie e rifiuti di legno da tutta Italia. Le accuse di Delle Fratte al sindaco sono pertinenti giacché prendono spunto dall’attivismo del Comitato ABC (Oltre 7.500 firme raccolte contro l’impianto) che ha inviato oltre un mese fa all’amministrazione del fellone Bernava, la richiesta di adottare un atto formale (esprimere un parere negativo alla richiesta di autorizzazione di Silva srl); di procedere alla classificazione delle due ditte (Kronospan e Silva) come “insalubri di prima classe” e di inviare alla regione la certificazione che attesti l’assenza di titolarità dei terreni della Silva. Su quale area sorgerà il deposito di rifiuti? Il Comitato insiste su Bernava e la sua maggioranza affinché a dottino un atto formale della Giunta o del Consiglio Comunale avente ad oggetto il parere negativo alla richiesta autorizzatoria di Silva srl da inviare alla Regione in occasione della imminente riunione della Conferenza dei Servizi decisoria del 18 ottobre prossimo. Lo faranno? Sono istanze che potrebbero “pesare” nella decisione finale , visto che si tratta di atti provenienti direttamente dall’amministrazione comunale. Manca una settimana ed è improbabile che l’attuale maggioranza, ostaggio di Agrusti e Cen(e)della, querelante Leopost, si metta contro gli austriaci. Sono stati eletti con l’inganno del No alla Kronospan ed ora sono i principali sostenitori. Gabbati i cittadini di San Vito. Quali interessi legano l’attuale maggioranza alla Kronospan? Cosa c’è dietro il voltafaccia? Quali interessi legano Gerolin-Bernava-Agrusti alla volontà di intossicare la bassa friulana? La sintesi politica la timbra Delle Fratte: “Bisogna avere coerenza e coraggio”. L’autunno dei veleni a San Vito è appena cominciato.