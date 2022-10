ForzaTerapia Exxx…Polzive!!! Giovedì sera è convocata la seduta analitica post voto per Forza Italia Fvg. Mattiussi: Se non si lavora, non si possono ottenere risultati. E lancia una proposta che spiazza Lega e Fratelli.

Dopo il Pd, terzo Polo, Lega, Fratelli d’Italia, Sinistre ed Exit in Italia, anche Forza Italia ha prenotato la seduta di autoanalisi collettiva post 25 settembre. La convocazione dei vertici regionali è fissata per giovedì prossimo alle ore 18 a Udine. A livello nazionale il partito di Berlusconi, malgrado la batosta elettorale, spera di ottenere due ministri di peso, soprattutto quello degli esteri per Tajani. E in Friuli si viaggia ancora d’inerzia; sugli esiti del 2013. Infatti, chi ha contribuito, seppur marginalmente, al crollo degli azzurri alle ultime elezioni è la regione nordestina che, secondo Mattiussi “ha perso il 20% del dato nazionale, ovvero dall’8 al 6″. C’è preoccupazione ma anche rassegnazione giacché alle prossime regionali sarà molto difficile bissare il 12,11% del 2018 pari a 51mila voti e 4 giorni di campagna elettorale di Berlusconi. Tuttavia si spera nel miracolo e nelle nuove spinte propulsive dei singoli che riportino Forza Terapia ai valori di un tempo. In tal senso, la partita iva Franco Mattiussi lancia una proposta che rimette al centro del dibattito politico i valori della famiglia, solido baluardo dei berluscones italici malgrado i fuori onda del “porcellino” fondatore. Oggi Giorgia Meloni afferma che bisogna “sostenere la natività e il ruolo sociale della famiglia”. Il consigliere regionale azzurro si spinge ancora più in là: «Il caro bollette è un’occasione da cogliere al volo per proporre ai centri commerciali e alla grande distribuzione di chiudere la domenica. Si legge che i grandi centri riducono gli orari di apertura per risparmiare sulle bollette – osserva Mattiussi-, io suggerisco di non intervenire sul quotidiano ma, per risparmiare energia, di chiudere l’intera giornata festiva; sarebbe un passo importante per ristabilire il rapporto di serenità familiare che con le aperture domenicali si è sfilacciato». L’occasione è propizia e pure gli alleati, vedi Lega, ProgettoFvg e Fratelli d’Italia, potrebbero affiancarsi a Forza Italia. Puntando a risalire dal drammatico 6%.