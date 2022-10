CurvaSinistra Exxx…Polzive!!! Quali sono le coppie dei furbacchioni che tirano 30mila euri/mese? Paga Pantalone. Operi della Wartsilia a casa, Fratoianni e la puledrissima mogliettina festeggiano.

Fonte: Affaritaliani. Una pernacchia al proletariato. Fratoianni e la moglie Piccolotti si beccano 30mila euri al mese.

Il tema della disoccupazione, delle disuguaglianze, delle libertà individuali, delle paturnie sull’antifascimo, i salari bassi e il lavoro in fabbrica sono stati i cavalli di battaglia dei veri comunisti rimasti in gara alle ultime elezioni politiche. Comizi in ogni angolo d’Italia per incantare gli allocchi che sono caduti nel trappolone. Dai risultati ottenuti, agli aspiranti “operai” non è andata male. Nicola Fratoianni, leader di Sinistra italiana, 50 anni, di Pisa, e la giovane moglie, Elisabetta Piccolotti , entrambi nominati deputati si beccano 30mila euro al mese. Ma tra i “furboni di Montecitorio”, non solo i Fratoianni, ma anche i Franceschini: Dario, 64 anni, senatore di Ferrara, ex ministro e scrittore, e la seconda moglie, Michela Di Biase, molto più giovane del barbuto parlamentare, che Matteo Renzi definì il “vice-disastro” del PD… E il “cacicco” (D’Alema dixit) di Salerno, don Vincenzo De Luca, 73 anni, governatore della Campania (punta al terzo mandato), ha rispedito alla Camera dei deputati il figlio, Piero, 42 anni… Una gioia e un dispiacere, invece, per Anna Craxi, vedova del defunto leader socialista, Bettino. Bobo, 58 anni, candidato, socialista, dal PD, è arrivato addirittura terzo nel collegio di Palermo-San Lorenzo, mentre la forzista Stefania, 62 anni, imbarcata con il centrodestra, è stata eletta senatrice di Gela. Tutto a spese di Pantalone.