VeleniFriulani Exxx…Polzive!!! Fantoni e Scoccimarro critici su Kronospan. L’assessore annuncia l’installazione della centralina a San Vito. La promessa di Bernava. Esclusivo

Paolo Fantoni 350milioni di euri di fatturato all’anno. Michelangelo Agrusti, titolare di un’aziendina 〈Bono〉 di 50mila euri di fatturato-anno, Antonio Di Bisceglie, sindaco del PD, non sa cosa sia una partita iva. L’insussistenza delle ragioni dei due ducetti sta tutta in questi numeri. Fuffa. Intanto il candidato sindaco Alberto Bernava non ha dubbi: «Se sarò eletto sindaco il mio primo atto amministrativo sarà quello di oppormi con tutti i mezzi alla realizzazione del nuovo forno. Prima di tutto voglio tutelare la salute di tutti i cittadini, il nostro ambiente, le nostre imprese».

Sul Messaggero Veneto di oggi vengono riportate due angolazioni diverse che convergono su un punto: L’ampliamento della Kronospan di San Vito al Tagliamento presenta notevoli criticità confermate sia dalle categorie economiche, che dalla governance politica. A corollario delle osservazioni, l’annuncio, finalmente, dell’installazione di una centralina di rilevazione della qualità dell’aria all’interno del Consorzio Ponte Rosso. Era una promessa risalente ancora alle elezioni di 5 anni fa quando il sindaco del PD Di Bisceglie tranquillizzò i residenti sulla fattibilità del rilevatore ma non se ne fece nulla. Oggi la conferma dell’assessore regionale all’ambiente Fabio Scoccimarro: «Entro qualche settimana verrà installata una centralina che misurerà i PM10, i 2,5 e i PM 1.». In quanto all’impresa, sul punto interviene Paolo Fantoni, presidente nazionale di Assopannelli che parla di “incognite” sul caso Kronospan ponendosi in netto contrasto col presidente di Confindustria Alto Adriatico Michelangelo Agrusti: «Con l’accresciuto fabbisogno derivato dall’impianto Kronospan, raddoppieranno i costi della materia prima. Un mega impianto come quello in progetto a San Vito – rivela Fantoni al Messaggero Veneto – rischia di compromettere i già difficili equilibri del settore. I produttori di pannelli italiani, attualmente, sono ai vertici europei per produzione da riciclo con 3 milioni di metri cubi all’anno strappati alle discariche. Eppure siamo costretti ad importare mezzo milione dall’estero per colmare il fabbisogno. L’ampliamento della Kronospan rischia di sparigliare le carte» conclude Fantoni.