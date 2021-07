CaligoCodroipo Exxx…Polzive!!! Incubo Antonio Di Bisceglie nel Medio Friuli. Intensa attività del centrosinistra sulle civiche per evitare il simbolo PD. Testa di serie Giacomo Trevisan. Esclusivo.

Battezzata un paio di mesi fa, la sintesi fra la storica civica locale di Progetto Codroipo 〈per 20 anni alla guida del comune〉 e Altre Prospettive, assume man mano che si avvicina la scadenza del mandato Marchetti, sempre più il simbolo del civismo friulano inclinato a sinistra. Lo testimonia lo stesso Massimo Moretuzzo leader de il “Patto per l’Autonomia” di Cecotti che conferma di «guardare con attenzione e simpatia a tutti i movimenti civici che si schierano contro i sovranisti nostrani». Parole che sembrano cucite su misura per la nuova formazione codroipese che accusa l’impaccio di un PD che a San Vito al Tagliamento si trova triturato nel caso Kronospan cui il sindaco Di Bisceglie ne appoggia clamorosamente l’ampliamento. In questo senso è naturale il coinvolgimento del gruppo di Moretuzzo che, vista la vicinanza politica e geografica col centro del Medio Friuli, potrebbe coerentemente contribuire alla crescita della coalizione in vista delle elezioni del prossimo anno. Sullo sfondo, il naturale attivismo di Giacomo Trevisan, il consigliere comunale più votato della Lista “Altre Prospettive” che diventa sempre più figura centrale, non solo come aggregatore, bensì come probabile candidato sindaco interprete di un rinnovamento amministrativo cui i civici hanno sempre ricercato.