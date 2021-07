PalmaPalmanova Exxx…Polzive!!! Il burattinaio Martines cala il terzomondista Tellini candidato sindaco. Il centrodestra risponde con Antonio Di Piazza. Esclusivo

Le civiche del centro sinistra, orfane dell’impresentabile PD, hanno deliberato sul nome del candidato sindaco per le prossime comunali di Palmanova: sarà il terzomondista Giuseppe Tellini. I palmarini non sono fessi e hanno già capito le mosse del teatrante Martines. La scelta del medico è funzionale al sindaco per continuare a mantenere il controllo del comune attraverso una stretta marcatura del mite assessore ai servizi sociali. Il bergogliano Tellini è uno dei responsabili della porcilaia di Sottoselva dove, nell’agosto scorso, era stata ospitata la decina di migrantes colpiti dal Covid 〈vedi Leopost 30 agosto 2020〉. Secondo la maggioranza uscente: “Il nostro progetto politico è nato con l’obiettivo di cambiare radicalmente Palmanova, un processo lungo e che necessita di un impegno costante e a lunga gittata”.

C’è da sperare che il processo si fermi a ottobre viste le condizioni di degrado e di disordine sulla viabilità cui versa la celebre città-fortezza. Per questo motivo Francesco Martines non può che rappresentare la retorica del passato e Antonio Di Piazza, con la sua esuberanza, il futuro. L’avvocato, grazie a una lunga serie di negoziati è riuscito a raccogliere attorno a sé l’intera coalizione di centrodestra. Dalla Lega a ProgettoFvg passando per Forza Italia e Fratelli d’Italia. Una taratura formidabile per testare il valore delle liste in vista dei prossimi appuntamenti elettorali. In quanto al programma, il dettaglio è denso di novità che saranno rese note a brevissimo.