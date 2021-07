RegioneTossica Exxx…Polzive!!! Arsenico-Agrusti vuole avvelenare il Friuli. Scoccimarro lo rade al suolo: E’ supponente e duro di comprendonio. Esclusivo

Durissimo botta e risposta fra Michelangelo Agrusti, presidente di Confindustria Alto Adriatico e l’assessore all’ambiente Fabio Scoccimarro. Il primo, un rudere della Prima Repubblica che antepone l’inquinamento industriale alla salute dei cittadini, il secondo, un assessore regionale all’ambiente che persegue una politica di sviluppo sostenibile combinando, in un giusto equilibrio, ambiente, salute e lavoro. La miccia che ha fatto esplodere il petardo è la querelle sul caso Kronospan di San Vito e il progetto di ampliamento cui la direzione regionale all’ambiente ha chiesto integrazioni viste le carenze presentate sul Piano. Dopo una decina d’anni di richieste 〈soprattutto grazie a Delle Fratte〉, l’assessore Scoccimarro ha annunciato che a breve verrà installata una centralina dell’Arpa per verificare la qualità dell’aria della zona consortile. Come mai in una zona industriale così importante non esisteva un simile dispositivo? Il ducetto Agrusti, colui che se ne frega della salute dei cittadini, si è imbizzarrito ed ha invitato l’assessore – durante un convegno di ieri a Pordenone – “a studiare di più”. Dal canto suo l’esponente di Fratelli d’Italia non si è lasciato intimidire da Agrusti ed ha replicato: «Invito il presidente Agrusti a lasciare da parte le reminiscenze da politico della Prima Repubblica e leggere con maggiore attenzione e meno superficialità le mie dichiarazioni. Ho solo attivato il braccio operativo della Regione in campo ambientale per monitorare con una centralina, la qualità dell’aria dell’intera area industriale di Ponte Rosso. Inoltre – osserva Scoccimarro – ho avviato con la Direzione il processo per far diventare il FVG una “Regione Verde” fra le prime (se non la prima) in Europa. In questo senso va il nuovo piano di qualità dell’aria nel quale introdurremo la valutazione della sommatoria delle sorgenti emissive negli iter autorizzativi. Prendo atto – conclude l’assessore – dell’atteggiamento miope e supponente del presidente di Confindustria Alto Adriatico anche se auspico maggior elasticità nel comprendere le nostre politiche da parte degli associati della confederazione».

In quanto al ruolo dei Comitati, che il ducetto vorrebbe destinare ai giardinetti, costoro rilevano che “secondo lo studio di impatto ambientale commissionato dall’azienda all’Università di Udine, il progetto comporterà il superamento dei limiti giornalieri di polveri sottili per ulteriori 4 giornate. In merito al fiume Tagliamento, il PPR (Piano Paesaggistico Regionale) stabilisce che: “La sua conservata naturalità lo rende il principale corridoio ecologico della regione, con 163 km di lunghezza che conducono dalle Alpi al mare Adriatico. Le emissioni di PM10 previste per l’impianto in progetto, al netto dei possibili impianti di abbattimento, equivalgono grossomodo a quelle di ulteriori 25.000 stufe domestiche sul territorio; il progetto, pertanto, risulta assolutamente incompatibile con le necessarie azioni di intervento segnalate da ARPA FVG”.