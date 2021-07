LignanoCaracas Exxx…Polzive!!! Bordello notturno in spiaggia. Turisti infuriati con Fanotto e Rodeano: Paghiamo 3.000 euri-anno per gazebi e lettini. Barberio: basta farci prendere in giro. Esclusivo

Il consigliere regionale Leonardo Barberio è furioso: «Sono stufo di farmi prendere in giro da questi scappati di casa. Il presidente Emanuele Rodeano – rileva il consigliere regionale – ha fatto un autogol pazzesco mettendo in evidenza la sua incredibile incapacità di gestire l’arenile di Sabbiadoro». La spiaggia, malgrado le ordinanze farlocche del sindaco, tutti i fine settimana viene trasformata in un grande bordello a cielo aperto. Barberio ribadisce: «Paghiamo alla Lisagest cifre da capogiro 〈il costo di un gazebo sfiora i 3.000 euri a stagione Ndr〉 per avere un servizio di livello: gazebi, lettini, sicurezza e servizi. Nulla di tutto ciò. Di notte qui accade il finimondo, non c’è nessun controllo, come testimoniato dalle immagini diffuse in rete dal presidente della Lisagest e noi al mattino dobbiamo pulire la sporcizia, le bottiglie, le lattine e il letame scaricato dai ragazzi la sera prima. Domani scriverò a Prefetto, Questore, Fedriga, Roberti e Fanotto per convocare un tavolo urgente affinché si risolva più presto possibile questo andazzo. Valgono o non valgono le restrizioni sindacali?

Bufera sul nome del candidato sindaco che tanto piace alla Lega, Emanuele Rodeano.