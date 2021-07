ZibìZiberna Exxx…Polzive!!! Classifica indice di gradimento dei sindaci delle città capoluogo: Rudy 8°, Ciriani 18°, Dipiazza 66°, Fontanini fuori dal radar, 90esimo. Esclusivo

Al primo posto per indice di gradimento è il sindaco di Bari, Antonio Decaro, al secondo Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia. Seguono Gori, Fioravanti, Peracchi, Mastella e Soddu. All’8° posto, la sorpresa del sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna. Non si hanno notizie del sindaco di Udine, Fontanini; totalmente fuori dal radar e oltre il settantesimo posto, anzi risulta 90esimo su 105. Gli udinesi non sono fessi e dopo 3 anni di disordine, l’antitriestino lo hanno già squalificato. Il Sole 24 ore pubblica la classifica dell’indice di gradimento dei sindaci delle città capoluogo di provincia. Il risultato del 2021 è confrontato con i voti ottenuti il giorno dell’elezione e la differenza in percentuale determina il gradimento. Sorpresa per il sindaco di Gorizia che ultimamente è stato oggetto di pesanti critiche su viabilità, mercato coperto e alcune criticità in maggioranza, eppure risulta fra i primi 10. Alessandro Ciriani, sindaco di Pordenone, si classifica 18esimo e perde solo un punto percentuale rispetto al 2016. Roberto Dipiazza sindaco di Trieste scende al 66esimo posto. Del sindaco di Udine non vi è traccia. Fuori dal radar. Ecco la classifica.