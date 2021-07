ItaliaBelgio Exxx…Polzive!!! Una Grande Italia rade al suolo il Belgio. Azzurri in semifinale. Esclusivo

L’Italia batte il Belgio e vola in semifinale dove affronterà la Spagna. Ai gol di Barella e Insigne nel primo tempo ha risposto Lukaku su un rigore molto generoso concesso dall’arbitro. Tutto nel primo tempo. Poi una ripresa nella quale l’Italia ha mostrato ottime capacità tecniche e ha saputo soffrire. Un salvataggio sulla linea di Spinazzola che si è poi infortunato ed è dovuto uscire in barella, mani sul volto e lacrime. Il suo Europeo è finito. Ma alla fine gli azzurri esultano e nelle strade della città italiane è cominciata la festa. In attesa della semifinale che si disputerà martedì 6 luglio alle 21.