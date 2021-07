EmergenzaDeMonte Exxx…Polzive!!! I fanali di Striscia sul caso del Soccorso Alpino a Barcola (TS). Un tapiro all’orizzonte. Spunta il giallo del vaccino. Esclusivo

Rimbalzi provenienti da Cascina Gobba 〈Mi〉 riferiscono che la redazione di Striscia la Notizia abbia acceso un fanale sul caso Barcola di Trieste, dove per portare soccorso a un turista ferito, la struttura di emergenza regionale ha inviato personale del soccorso alpino. Un disordine organizzativo accaduto nel pieno del governo Amato De Monte. Il neo direttore facente funzioni sistemato nella struttura di Palmanova dall’ospedale di Udine, a causa del suo rifiuto a vaccinarsi. Il caso ha fatto ridere mezza Italia e in Mediaset stanno organizzando la spedizione. Tuttavia c’è poco da ridere giacchè il caso De Monte si arricchisce di un altro giallo che corrode la fu celebrata sanità regionale. Come è stato anticipato dal direttore dell’Arcs Tonutti, il professor De Monte ha sempre disprezzato i vaccini autorizzati dagli organi sanitari competenti e, non sapendo come fare una volta che si è scoperto che non si era vaccinato, ha escogitato il magheggio del vaccino cinese titolato SINOPHAM BBI-CorV. Perchè non ha scelto quelli tradizionali? A che titolo un direttore di Struttura Complessa si fa beffa delle raccomandazioni del CTS? In che località si è fatto iniettare la fiala? Dubbi e misteri che incrociano la sistemazione come direttore di una struttura delicatissima a due anni dalla pensione.

Appurato che ha dichiarato che gli obblighi sui vaccini sono figli di leggi liberticide, che per piazzarlo lì è stato necessario sospendere un concorso, che la responsabile del personale Tecla Del Dò si è rifiutata di “vistare” il decreto del direttore generale Tonutti; appurato che fra due anni andrà in pensione, che non ha nessuna esperienza in fatto di soccorso ed emergenza e che dal 1° giugno ha assunto la direzione facente funzioni nella struttura complessa…, appurato tutto ciò, il 29 giugno scorso è successo l’imponderabile col soccorso alpino a Barcola e a seguire il giallo del vaccino cui il dirigente si rifiuta di darne pubblicità. C’è poco da fare il tratto eversivo invade la sanità friulana.