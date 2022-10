VeleniFriulani Exxx…Polzive!!! Domani la Conferenza dei servizi darà parere favorevole agli squali austriaci della Kronospan. L’illusionista Bernava sotto scacco di Agrusti-Cenedella.

Il 5 maggio scorso, la Fileo aveva diffidato il comune per via dei terreni, all’interno del piano attuativo comunale (dove dovrebbe svilupparsi l’ampliamento della Kronospan-Silva), affinché riconoscesse la titolarità alla società vicentina.

Sarà “sub judice” il parere della conferenza dei servizi che si esprimerà domani rispetto al progetto di ampliamento dello stabilimento Kronospan e consociata Silva Srl per la produzione di pannelli di truciolare ricavati da rifiuti legnosi. Malgrado le “tiepide” bocciature del comune su alcuni punti: limite distanza dalle abitazioni; peggioramento della qualità dell’aria; mancato rispetto di alcuni parametri urbanistici; dispersione di odori e aumento del traffico, i veri spigoli, non sufficientemente contestati dalla giunta Bernava, partono dal peccato originale di aver approvato il Piano Attuativo Comunale, adottato dalla giunta Di Bisceglie e arrivano alla questione degli espropri col caso della ditta vicentina Fileo che, nell’aprile scorso, aveva acquistato i terreni sui quali la Silva, rendeva noto nella documentazione inviata in regione, di essere “nella sua disponibilità“, ma non di “proprietà”. I terreni in oggetto sono stati acquistati dalla società vicentina per realizzare un colorificio-green che impiega circa 140 dipendenti. Tuttavia l’istruttoria è viziata a monte e risale al 2018 anno in cui scade il Piano per impianti produttivi del Comune di San Vito al Tagliamento (Pn). Il mancato rinnovo del piano, determina la sospensione delle convenzioni in essere tra Comune e Consorzio pertanto la strada dell’eventuale esproprio, ventilato dallo zimbello dei ducetti Agrusti-Cendella, Daniele Gerolin, non è praticabile. Sul punto è bene ricordare che la proprietaria dei terreni, Fileo, aveva inviato il 5 maggio una lettera di diffida al Comune di San Vito al Tagliamento dove chiedeva di rivedere il Pac adottato dalla giunta Di Bisceglie (piano attuativo comunale della zona industriale) e di correggerlo, in quanto conteneva degli errori, fra cui aver inserito nei mappali i terreni di proprietà del demanio, che secondo la Fileo costruzioni non sono espropriabili. Il sindaco Alberto Bernava, lamentò: «Queste diffide non sono accettabili né ricevibili». Secondo la Fileo, il Piano attuativo comunale ha consentito l’approvazione del Provvedimento autorizzatorio unico regionale (Paur) ed è condizione necessaria nell’iter procedurale al rilascio delle autorizzazioni per l’ampliamento e alla realizzazione dell’inceneritore della Kronospan. Il peccato originale risiede nel tradimento del sindaco rispetto alle promesse fatte in campagna elettorale e di aver illuso il Comitato ABC che ha determinato la sua vittoria.

Il Pac, adottato dal sndaco Di Bisceglie, non si doveva approvare. Lo stesso avvocato Luca De Pauli dello studio legale Ponti aveva assicurato gli amministratori del comune di San Vito che: “… se un PAC già in oggetto di adozione non venisse approvato sarebbero superati in piena sicurezza i rischi di censure giurisdizionali o conseguenze di tipo risarcitorio”. Non va dimenticato che l’esproprio per pubblica utilità e urgenza ed indifferibilità dell’opera, è previsto per le sole opere pubbliche e di interesse pubblico. Ed è questo il caso di Ponte Rosso su cui pesa la diffida timbrata dalla ditta Fileo che intende tutelare il proprio diritto nelle sedi opportune, oltre a richiedere il risarcimento dei danni al Consorzio industriale Ponterosso e al Comune. In tal senso, rimbomba sul palazzo la facile profezia del consigliere Delle Fratte: “Le parole che sono state dette in auditorium e durante i confronti pubblici, sono quelle che si sarebbe fatto di tutto per impedire l’insediamento Kronospan-Silva, anche andando oltre quelle che erano le attuali norme per arrivare all’obiettivo. Le abbiamo sentite tutti quanti!”. Domani l’esito.