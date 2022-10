CalottaFornese Exxx…Polzive!!! La Sils di Sauris nelle grazie del faraone del comune di Forni di Sopra (Ud). Impressionante serie di incarichi e subappalti del valore di centinaia di migliaia di euri.

La Sils Srl di Sauris di Sotto è una delle imprese più “gradite” al sindaco-faraone Marco Lenna (querelante Leopost). La ditta di Sauris appare in quasi tutti gli affidamenti d’incarichi per lavori di un certo importo. Un caso clamoroso è quello dei lavori di sistemazione della strada “Borgo Vico Tagliamento” dove la Sils (vedi foto del cartello in una casa privata a Forni di Sotto) è subentrata alla Spiga di Tolmezzo che, a sua volta, aveva subappaltato i lavori da una ditta di Udine che aveva vinto l’appalto. In pratica un appalto con due ditte che, inspiegabilmente rinunciano e, guarda caso, s’infila la Sils. E’ stata eseguita una parte dei lavori ma, la restante quota dovra essere riappaltata. Importo totale di 140mila euri.

Sono stati invece affidati alla formidabile Sils Srl i “Lavori di sistemazione dell’area esterna all’ex albergo Ancora per l’importo di 24.188 euri. L’incarico di collaudatore statico è stato affidato all’ing. Sandro Zanin di Talmassons (Ud).

Giacché i comuni di Forni di Sopra e di Sotto (1.500 abitanti in due) detengono il primato di opere inutili, il sindaco querelante Leopost ha disposto la realizzazione di una sala polifunzionale con finalità turistica: importo 550 mila euri. Dai verbali di aggiudicazione gara, si ricava che alla procedura erano stati invitati 5 operatori economici: Cimenti di Ovaro; Unione Cooperativa di Enemonzo; Pietro Polettini di Tolmezzo; Spiga srl di Tolmezzo e la Sils Srl di Sauris di Sotto. Alla gara ha presentato l’offerta solo la Sils di Sauris con un ribasso dell’1,448% sull’importo base. Il responsabile del servizio, Marco Lenna, ha aggiudicato agli amici di Sauris (pare che una consigliera di maggioranza sia strettamente imparentata con il titolare della Sils Srl) i lavori in oggetto.

In tutta questa giostra di affidamenti pubblici non poteva mancare quello privato. Vedi foto scattata a Forni di Sotto con autovettura a corredo.