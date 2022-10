GovernoDiFiamma Exxx-…Polzive!!! Circola l’elenco dei ministri del governo Meloni Spritz-Aperol. Nessun friulano. Pittoni spera nel sottosegretariato. Crosetto infuriato

Guido Crosetto: “Circolano elenchi con nomi di ministri di un Governo che ancora non esiste e che nessuno ha avuto mandato di formare…”. Cruciani lo fulmina: “A’ Shrek, mò nun rompe er cazzo pure sul toto ministri… eddai”. Sarà quel che sarà ma lista non è male.

Dopo il disgelo fra Meloni e Berlusconi, nel pomeriggio di ieri è stata diffusa anche la lista dei nomi che andranno a formare il primo governo presieduto da una donna. Sulla lista in pagina c’è un errore in quanto il professore Giuseppe Valditara,“guru” di Matteo Salvini e giurista-filosofo viene dato in quota Fratelli d’Italia; in realtà è un iscritto alla Lega. Salvini, secondo la Lista clandestina porterebbe a casa 6 ministri, un successo; come lo è per Forza Tragica, ben 5! e 1 a Lupi. Due dovrebbero essere i vice premier: Salvini e Tajani, Piantedosi all’interno e Nordio alla giustizia (Berlusconi voleva questo dicastero a Forza Italia per via del Ruby ter) e il dannunziano Giordano Bruno Guerri alla Cultura. Nel settore della scuola, dopo lo spacchettamento fra istruzione e università, i nomi sono quelli dei due professori universitari: Bernini all’Università e il nuovo ideologo della Lega, Giovanni Valditara all’istruzione. Mario Pittoni spera che le cose possano cambiare prima della decisione finale in quanto, per il dicastero dell’istruzione, ci vuole molta esperienza che lui ha maturato in questi anni. Restasse confermato il nome di Valditara, Mario Pittoni potrebbe aspirare al sottosegretariato oppure al ruolo di vice ministro. Dipende dalle decisioni del nuovo ministro. A questo punto, risolta la questione Ronzulli-Berlusconi, Giorgia Meloni dovrà accelerare con le scadenze: Oggi verranno eletti i capigruppo e il presidente del Copasir, poi si apriranno le consultazioni che dovrebbero svolgersi in maniera lampo. Queste potrebbero quindi occupare appena qualche giorno, tra il 19 e il 20 ottobre presumibilmente. Tra il 20 e il 21 ottobre è in programma a Bruxelles un importante Consiglio europeo a cui parteciperà, per l’Italia, il presidente del Consiglio uscente Mario Draghi. Mattarella attenderà il rientro di Draghi per conferire l’incarico a Giorgia Meloni di formare il nuovo governo. Potrebbe farlo già venerdì pomeriggio, una volta concluso il vertice, o sabato 22 ottobre. Col 25 ottobre potremmo già avere il primo Governo Meloni Spritz-Aperol.