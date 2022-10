PolverieraUdine Exxx…Polzive!!! Venanzi spinge il PD alla conta delle primarie. I fiacheggiatori di De Toni le rifiutano per paura di perdere il confronto. Vertice dei 5 Stelle con Conte: Regionali e comunali.

Il PD udinese in cerca di una soluzione per riprendersi il capoluogo. Il buon risultato ottenuto alle politiche, malgrado la diretta concorrenza del “Terzo Polo”, ha, di fatto, consegnato il boccino della guida della coalizione di centrosinistra al partito di Vincenzo Martines. Solo che, a giudicare dall’esito della riunione di direzione di ieri sera, è emersa la grande divisone sulla scelta del candidato. Venanzi ha confermato e rilanciato la sua candidatura, De Toni, calato in pista da Saro-Colautti, godrebbe delle simpatie di esponenti di rilievo dei progressisti udinesi: Maria Grazia Santoro e Salvatore Spitaleri. Questi ultimi, decisamente contrari allo strumento rispetto invece al candidato Venanzi. Evidente che in casa PD sono consapevoli del maggiore appeal dell’ex assessore rispetto a una figura imposta da periferici che non hanno a cuore la città, ma solo partecipare alla spartizione delle poltrone da consegnare a pensionati. Un nuovo capitolo di gerontocrazia udinese che rischia di riconsegnare il capoluogo a Fontanini. Venanzi, com’è naturale, non ha intenzione di cedere il passo e osserva: “Penso sia importante ascoltare le persone, partendo dagli iscritti che devono diventare parte attiva dei processi decisionali del partito”. Perché una parte del Pd vorrebbe candidare De Toni, senza il passaggio partecipativo? la risposta è semplice: l’ex rettore perderebbe le primarie all’interno del partito. Evitarle non è un buon viatico per risalire la china dopo la batosta delle politiche. E occorre fare in fretta giacché per fine novembre è prevista la convocazione dell’assemblea cittadina degli iscritti.

Per ciò che riguarda gli alleati, la capogruppo in consiglio comunale Udine. Rosaria Capozzi fa sapere che “vogliamo parlare prima di temi e proposte, faremo delle considerazioni al nostro interno. Nelle prossime settimane ci sarà un incontro del nostro coordinatore regionale Luca Sut con Conte dove si dovrà discutere delle alleanze in città e in regione”. Isabella De Monte del Terzo Polo (che va verso la federazione), evitando di fare nomi di candidati si dice “possibilista” sul campo largo che comprenda anche 5 Stelle.