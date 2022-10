FriuliTossico Exxx…Polzive!!! S’incasina la vicenda della Kronospan di San Vito. Gerolin voleva fare il furbetto coi terreni: Rinviata la Conferenza dei Servizi.

Volevano intossicare la bassa friulana. Bocciati. Neanche la benedizione del Cardinale di Genova ha aiutato il sindaco-complice Bernava, a far passare il progetto degli austriaci.

E’ stata rinviata al prossimo mese di novembre la conferenza dei servizi che doveva concedere le autorizzazioni alla Kronospan e Silva per la realizzazione di un mostro-impianto per la produzione di pannelli in truciolare ricavati da rifiuti di legno. L’area che gli austriaci avevano individuato, grazie alla ragnatela di relazioni affaristiche fra il ducetto della Delizia Agrusti, in comunella coi suoi sudditi, Gerolin, direttore generale del Consorzio, il neo presidente Sergio Barel e il sindaco di San Vito al Tagliamento Bernava, era quella della Zona industriale Ponte Rosso. Sul tavolo della conferenza dei servizi si è presentata la questione della proprietà dei terreni della ditta Fileo che li aveva acquistati nell’aprile scorso (vedi Leopost lunedì 17). Il Consorzio, per mano di Gerolin, ricorrendo a un magheggio, vorrebbe espropriarli per affidarli alla Kronospan-Silva. Occorre ricordare che la Kronospan, nell’istruttoria presentata in regione, aveva dichiarato che i terreni ove ampliare gli impianti di produzione erano nella sua “disponibilità”, non nella titolarità, come per la Fileo. Ora gli intossicatori della bassa friulana vorrebbero espropriare i legittimi proprietari (Fileo) per lasciare lo spazio alla produzione, allo stoccaggio di rifiuti di legno provenienti da tutta Italia e alla costruzione di una ciminiera. Veleni Friulani made in Austria.Tutto rinviato.