UdineCaracas. Impennata di violenza in città. Due gang si scontrano in via Leopardi. Ferito un agente

Ormai il quadrilatero del quartiere comunemente chiamato “via Roma”, è conquistato dalle gang di ogni risma che si pestano e devastano bar e vetrine come niente. Il documentario di violenza si aggiorna ad oggi che registra una rissa epocale fra cittadini stranieri in viale Leopardi, a Udine. Un agente della Polizia locale è rimasto ferito nel tentativo di sedare la rissa. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e la polizia. Per cause ancora da chiarire si sono affrontati due gruppi di stranieri. Cinque persone sono state fermate dalle forze dell’ordine, mentre una sesta è riuscita a scappare.