MagicoReport Exxx…Polzive!!! Lo studio Turissini pubblica un grafico che riscalda il cuoredei friulani: Crollato il prezzo del Gas alla borsa di Amsterdam. Gli effetti solo a gennaio.

Il prezzo con cui veniva scambiato il gas naturale (in MWh) sul mercato di Amsterdam nel mese di settembre, aveva raggiunto quota 350. Oggi, secondo il grafico pubblicato dal private banker Gabriele Turissini di San Daniele del Friuli, il valore è sceso a 127 con punte di discesa fino a 118. Un filo di speranza per i capifamiglia, le imprese, commercianti, artigiani, alberghi, fonderie, lavanderie, fabbriche e imprese turistiche. La bolla speculativa sembra cedere e l’incubo bollette del gas, a quanto sembra, sta per svanire. Dal report si vede il prezzo con cui viene scambiato il gas sul mercato di Amsterdam. Stiamo tornando a valori vicini a 100 (siamo a 118) dopo aver raggiunto i 350 causa delle bollette folli. Questa discesa però avrà effetti sulle bollette di dicembre e gennaio non prima perché il valore calcolato in bolletta è la media del prezzo dei 3 mesi precedenti. Per avere avere una bolletta normale questa linea deve rimanere attorno a 100 per almeno 90 120 giorni.