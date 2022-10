Franco Gatti è morto.

Franco Gatti, il baffo dei Ricchi e Poveri è morto oggi a Genova. Componente storico della band italiana si è spento all’età di 80 anni. Ad annunciare all’ANSA la scomparsa di Franco Gatti sono i Ricchi e Poveri, insieme alla sua famiglia. «È andato via un pezzo della nostra vita. Ciao Franco», dicono addolorati.

La sua carriera musicale inizia negli anni ’60 quando entra a far parte del famosissimo quartetto composto da Angelo Sotgiu, Marina Occhiena e Angela Brambati. Il gruppo debutta al Cantagiro 1968, con il brano L’ultimo amore.

Franco Gatti era nato il 4 ottobre del 1942, a Genova, nella stessa città in cui si è spento. Sposato con Stefania Picasso. Dalla loro unione sono nati i due figli, Federica e Alessio. Quest’ultimo è scomparso nel 2013 per un eccesso di alcol e droga assunti in un momento particolare della sua esistenza.