VeleniElettorali Exxx…Polzive!!! Odore di dossieraggio sulle elezioni in Fvg. A Fagagna (Ud) scende in campo la Protezione Civile: “spiato” il candidato sindaco Schiffo, scatta il processo alle frequentazioni. I dolori del centrodestra verso le elezioni comunali. I casi Pasian di Prato e Campoformido.

Non si era mai vista un’istituzione laica, solidarista, animata dal genuino volontarismo friulano e apolitica, esercitarsi a catechizzare gli usi e i costumi dei propri volontari. E’ capitato nel cuore del Friuli dove rispuntano i fantasmi del secolo scorso, quelli che oscuravano i principi liberali e democratici di una società per seguire invece le prospettive spiritualistiche e ‘comunitariste’ dei gerarchi. Si tratta di veleni e processi alle “frequentazioni”.

L’episodio è stato segnalato qualche giorno fa durante una riunione della Protezione Civile di Fagagna. Presiedeva l’assemblea il coordinatore che aveva al suo fianco il sindaco Chiarvesio. Durante i lavori dell’assemblea e con la complicità del sindaco, il coordinatore richiamava l’attenzione dei volontari a proposito di una innocua frequentazione di un componente della Protezione Civile con il candidato sindaco Schiffo, avversario di Chiarvesio alle prossime comunali. Un processo in piena regola: «Ti abbiamo visto spesso con lui (con Schiffo) a prendere l’aperitivo» (documento a disposizione). Alcuni partecipanti sono rimasti storditi dallo scivolone di un coordinatore di PC che si arroga il diritto di stabilire quali sono le persone con cui i volontari possono o meno consumare lo spritz, Una deriva di stato etico che macchia l’istituzione.

La stessa istituzione che ieri a Pasian di Prato (Colloredo di Prato) ha partecipato all’inaugurazione della nuova sede della sezione Ana di Udine che salda i rapporti con gli alpini. L’occasione ha fornito un quadro preelettorale clamoroso in vista dell’appuntamento di giugno. Grazie alla norma sul terzo mandato, il sindaco uscente Andrea Pozzo potrà ricandidare. Sarà sostenuto da Fratelli d’Italia il cui esponente locale Marzio Giau segue come un’ombra il primo cittadino. Purtroppo non sarà una passeggiata come gli anni scorsi poiché la Lega (compatta) ha deciso di mettersi di traverso e correre da sola con il candidato Ivan Del Forno, attuale vice sindaco. Alle ultime elezioni il partito di Salvini aveva preso 1.000 voti, il più votato. Dai primi rimbalzi risulta che la candidatura di Del Forno sarà sostenuta da un paio di liste civiche. Una partita quindi apertissima in cui il centrodestra, ultrafavorito nell’area, dovrà solo attendere il 10 giugno per festeggiare il nome del proprio sindaco. Dopo 10 anni di parentesi forzista il muncipio potrebbe ritornare sotto la guida della Lega. A Campoformido la situazione è assai complicata dove l’uscente Erika Furlani dovrà fare i conti con le divisioni interne alla sua giunta. L’assessore Adriano Stocco sta preparando una squadra per la competizione dell’8 e 9 giugno.