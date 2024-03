E’ morto l’avvocato di Udine Ezio Franz. Presidente emerito della Camera Penale Friulana.

Lutto nel mondo forense udinese. E’ morto stanotte l’avvocato Ezio Franz, aveva 81 anni. Lo comunica il presidente delle Camere Penali Raffaele Conte suo successore alla presidenza della Camera. Franz aveva guidato il sodalizio fino al 2014. Per Conte, la sua scomparsa «lascerà un vuoto incolmabile e che non potrà mai essere riempito». Punto di riferimento per il suo indiscusso prestigio raggiunto nell’esercizio della professione forense penale, era stato nominato Presidente Emerito della Camera Penale Friulana. L’avvocato Enrico Bulfone ricorda: «Un grande dolore per una perdita incolmabile. Era autorevole e generoso, prodigo di consigli a chi glieli chiedeva. Lo ricorderanno con gratitudine tantissime persone».