DipiazzaImpazza Exxx…Polzive!!! Il sindaco di Trieste consegna la rogna dei migrantes ai friulani: Ci sono 160 caserme dismesse. Ne bastano due, dategli da mangiare e da bere e teneteli lì. L’incontro con Meloni a Pordenone.

Se è una cosa che a “Dipì” occorre riconoscere è la convinzione con cui esprime le sue idee. Non gli appartiene la polverosa retorica presidenziale e nemmeno il ciurlare nel manico delle emergenze amministrative. Del resto se è il sindaco più longevo che la storia giuliana ricordi, un motivo ci deve pur essere. Fra i tanti casini che spuntano regolarmente in una delle città più affascinanti d’Italia, c’è anche quello dei migrantes e della loro accoglienza. Solo che adesso il fenomeno è sfuggito di mano per via del silos accanto alla stazione dei treni che viene usato dai disperati come riparo di prima accoglienza. E’ stata avviata una petizione per segnalare il caso al presidente Mattarella. I proponenti ritengono sia giunta l’ora di superare “l’immobilismo” delle istituzioni cittadine. E segnalano: “le condizioni inumane in cui vivono i migrantes arrivati dalla rotta balcanica. Sono ammassati al freddo, nel fango e in mezzo ai ratti”. Il sindaco, che ieri era a Pordenone per la firma dell’accordo sul Pnrr fra Stato e Regione Fvg e per esporre la questione a Giorgia Meloni, ha un’idea confessata a leopost (vedi intervista su pagina fbook “Radio Badile”): «Abbiamo 160 caserme vuote in Friuli, prendiamo 2 caserme e mettiamo dentro questi disgraziati che arrivano dalla rotta balcanica. Voglio ricordare – puntualizza Dipiazza – che io già mi occupo di 300 minori stranieri e 200 senzatetto. Poi quando sento parlare la sinistra di accoglienza…, che vadano a Bologna a vedere. O a Milano, Firenze…». Il pensiero è diretto. Secco. I friulani sono avvertiti: basta solo trovare due caserme. Dove? Cividale? Tolmezzo? Palmanova? Spilmbergo? Pontebba? Tarvisio? Vivaro, Gorizia?