DeToniRimpastoni Exxx…Polzive!!! Il sindaco di Udine pensa al primo ribaltone: Sul trasferimento degli uffici immigrazione di Udine me ne occupo io. L’assessore Gasparin attacca frontalmente la Regione. Il sindaco lo manda in panchina. Lo sbrego col PD: Unico sindaco del centrosinistra presente a Pordenone.

Il sindaco interviene motu prorio sulla questione del trasferimento degli uffici immigrazione dalla Questura in altra sede. Alcuni giorni fa l’assessore delegato Gasparin aveva scomodato la modalità “ditino alzato” per indicare agli udinesi quale fosse, secondo lui, la destinazione degli uffici: all’interno dell’ex mensa della casa dello studente di Viale Ungheria, negli spazi in gestione all’Ardis e di proprietà della regione. L’assessore udinese, dipendente della regione cui è stato prorogato l’incarico di “coordinatore delle sedi in rappresentanza del palazzo” fino al giugno del 2025, viste le perplessità della scelta del luogo, si è lasciato andare ad un clamoroso attacco frontale contro il suo stesso datore di lavoro: «Se la regione si opporrà, ne prenderemo atto e sarà Trieste a spiegare i motivi al ministero dell’interno e alle altre realtà interessate». Dopo che queste osservazioni hanno fatto il giro dell’urbe, a palazzo c’è stato un mezzo terremoto e il sindaco è intervenuto spedendo in panchina l’assessore all’equità sociale. Un doppio sbrego (più sotto arriverà il terzo) che si sviluppa su questi binari: Gasparin che va contro il suo stesso datore di lavoro, De Toni che lo sfiducia. Dal canto suo, il sindaco, il cui campo d’azione non si limita a via del Gelso-via Sabbadini, è uomo di mondo, Occidentale, Atlantico e attento alle ribalte mediatiche, tant’è vero che ieri, malgrado il diktat del centro sinistra di non partecipare alla firma dei patto tra Fedriga e Meloni a Pordenone, si è sbarazzato delle paturnie moscovite ed ha fatto bella mostra di sé al teatro Verdi e sul palco. Unico primo cittadino di area “Campo Largo”. In sintesi, il quaderno delle doglianze intestato a assessore Gasparin, si allunga pericolosamente. Al carnet dell’ufficio immigrazione va aggiunto quello sulla casa albergo “I Faggi”. Il centrodestra segue con attenzione la vicenda. Come fa a combinare il suo incarico di dipendente regionale addetto alle sedi, con l’impegnativo ruolo di assessore alla salute ed equità sociale? Il caso approderà in consiglio. Forse a De Toni resta ancora vivo il rimpianto aver commesso un grave errore al tempo della formazione della giunta, scegliere Gasparin in luogo della più preparata del settore, Anna Peratoner.