SuoniDiMeloni Exxx…Polzive!!! Siglato a Pordenone l’accordo milionario fra Regione e Governo. Il Consorzio delle bollette furbette fa festa: torta da 160 milioni. La presidente del consiglio sempre più in accordo con Fedriga.

Ancorché Fedriga continui a far sapere che a lui gli interessa la regione e non ha nessuna intenzione di fare il segretario della Lega, la presidente del Consiglio è di tutt’altro avviso. L’intesa fra i due che si è materializzata ieri pomeriggio sul parco del teatro Verdi di Pordenone, valeva più di mille parole. Meloni conserva una speciale liaison col presidente triestino. Nel suo intervento ha citato spesso il suo nome ed ha avuto solo parole di elogio nei suoi confronti. Per lei, avere in Lega un interlocutore come Fedriga sarebbe solo grasso che cola. Con Salvini qualche ingranaggio si è rotto. Basti solo ricordare che l’altro ieri a Pescara, al comizio di chiusura della campagna elettorale del centrodestra, Il leader della Lega si n’è andato prima che la premier terminasse il suo intervento. Non si filano. Invece a Pordenone c’è stato il festival delle strette di mano, firme, sorrisi e pacche sulle spalle fra i due. E’ il film andato in scena ieri al teatro Verdi dove la convenzione ha premiato le casse dei due Consorzi. Gli interventi oggetto dell’accordo firmato ieri ricadono in tre ambiti: Ambiente e risorse naturali con 161,7 milioni di euro per 9 interventi rivolti alla mitigazione dei rischi del cambiamento climatico (beneficiari il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana e il Consorzio Bonifica Cellina-Meduna); trasporti e mobilità con 12 milioni di euro per il completamento del lotto prioritario della Ciclovia turistica nazionale Lignano – Venezia, di cui è beneficiaria la Regione; istruzione e formazione con 15,7 milioni di euro già anticipati per 6 interventi di edilizia scolastica. Briciole. A questi fondi si aggiungono 500mila euro per l’assistenza tecnica a supporto della gestione e dell’attuazione dell’accordo. Il Consorzio Bonifica Pianura Friulano è il titolare del caso delle 77mila bollette inviate agli utenti ignari di lavori eseguiti nelle aree attorno alle residenze. Un giro d’affari impressionante che va ad aggiungersi ai circa 170 milioni che Fedriga e Meloni hanno concesso a De Nardo e Clocchiatti. Non a caso in platea sedeva il direttore della direzione ambiente Canali.